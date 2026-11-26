La pratica della scrittura è sacrificio, inevitabile dolore, “atto di espiazione di errori e mancanze e paradossale negazione del sé: bisogna smettere di vivere, iniziare a dire di ciò che si è vissuto o che si sarebbe voluto. Un atto di congelamento a corpo sanguinante: una specie di miracolo incartato”. Una riflessione a partire da “Storia della mia fame” di Francesca Marzia Esposito: “Chi scrive questo libro ha pagato, ha pagato un centimetro alla volta… e merita una ricompensa”

Quando – da ateo, da forse non credente o incerto – dico che nei libri cerco un qualche dio alcuni amici ridono, altri mi guardano sconsolati. Qualcuno, più intimo, e molte volte più dentro alle questioni dei testi, capisce: la pratica della scrittura (quella seria, non da tè delle sette, quella pericolosa e mortale) è sacrificio, inevitabile dolore, atto di espiazione di errori e mancanze e paradossale negazione del sé: bisogna smettere di vivere, iniziare a dire di ciò che si è vissuto o che si sarebbe voluto. Un atto di congelamento a corpo sanguinante: una specie di miracolo incartato. Ecco che – senza volerlo – ritorna la fede.

Questo miracolo io l’ho visto (e letto) in un’opera uscita per 66thand2nd firmata da Francesca Marzia Esposito, signora (scrittrice da qualche suo libro come apposizione non mi basta più) delle lettere riuscita ad arrivare all’osso: il titolo è Storia della mia fame.

Due piedi sulla bilancia, la cabala della misura

Come ogni storia non si comincia dall’intenzione, ma dal caso: la via per Damasco non era il set di un bel niente. Due piedi sulla bilancia, la cabala della misura: il dubbio comincia da qui – “il numero non è mai fermo. È incostante” – e di un dubbio abbiamo bisogno per principiare con la conversione, positiva o negativa e dolorosa che sia, per diventare altro da ciò che si era precedentemente, per essere, come accade alla protagonista nel momento dell’atto di coscienza, «una donna che ha superato i quarant’anni ma non i quaranta chili”.

Ecco che inizia l’esperimento, ecco che si diventa il dio di sé stessi, col corpo da modificare e ricostruire, da ricreare, per assurdo, in appendice al settimo giorno o alla costola: “Io sono un volume che fa ripensato, rimaneggiato, teorizzato a partire dal nulla. Occorre far rispondere la forma al contenuto” per progettare un posto che ci faccia sentire al riparo. La storia di questa chiesa però, di questa pietra che diventa altro, ha un suo tempo e dei suoi sacrifici che non possono essere dimenticati in una convivenza, per assurdo, ormai perfetta tra la scultura e il tarlo che l’ha modificata: “il disturbo mi tiene compagnia. Il disturbo fa parte di me”.

Le guerre del corpo

Eccole, le memorie, ecco che assumono la dimensione della leggenda private, delle guerre che hanno portato il corpo a diventare ciò che oggi è: bisogna correre lontano in un conto alla rovescia dal 64 allo stop che scandisce i capitoli come un timer: inutile darsi un numero definitivo e non per le facili considerazioni che potremmo pensare – diremo di questo poi, in chiusura di ragionamento.

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Il passato dicevamo, eccoci: cambiamo cartina, scorriamo al Sud. Un’estate, una forma espansa, un bugiardo mangiare leggero che lievita parti di sé. Il momento della verifica prima della confessione: l’esame di coscienza? I jeans, l’entrarci dentro, mentre si cerca di non far entrare dentro troppo tra le fauci – si prega, si implora: “Dio, dammi la forza di resistere”.

“Voglio digiunare per sempre”

Il fallimento, l’atto di dolore: “voglio digiunare per sempre”. Ecco cosa mi affascina, una tra le tante situazioni, di questo libro che paradossalmente e di carne e si tocca (e non di plastica come altri suoi coevi): presume la ritualità, nel bene o nel male.

Sacro è il tentativo di calo, anche più sacro l’incosciente peccato – “le chips si frantumano e si sciolgono sulla lingua come polverina chimica salata appetitosa. Io non sono niente, sono solo bocca, e sto da dio”. Il corpo che paradossalmente dovrebbe scomparire diventa altro, assume dimensioni differenti: la materia già citata e la missione di ricostruirla, la comparazione con soggetti mai casuali (“mia madre mi piaceva dalla vita in su”) e infine il progetto, la promessa, l’azione da nuovo testamento che possa redimere chi c’era e salvare sé o i futuri – “toccava a me fare la rivoluzione dei corpi di famiglia. Toccava a me l’incarico della evoluzione della specie. Io avrei cambiato l’immaginario femminile di casa e avrei vendicato il mio corpo e il corpo di mamma, raddrizzando la struttura genetica e dimagrendo per tutte e due”.

La componente politica

C’è una componente politica in queste membra, un poter fare e un non potere: alla fine – spoiler alert – la spuntano i ricchi che possono liporre e dimagrire, correggere giornalmente il difetto, che possono mangiare senza carboidrati affinando il palato: la storia dei propri fati diventa testamento familiare e radice del fatto col morso di pane nel pugno del nonno, con la nonna che forse detesta; coi poveri benestanti (che espressione grandiosa questa che usa l’autrice) non da discount ma neppure da quarta settimana del mese coi soldi. Il diventa i: quelli di chi c’è stato, di chi ha preceduto, di chi in qualche maniera ha inquinato o dettato il percorso della protagonista.

Francesca Marzia Esposito domina la faccenda e aguzza la penna col coltello: deve restare dentro, si deve conficcare, altrimenti tutto questo è stato inutile. Solo un lettore sciocco, o sprovveduto, potrebbe pensare al facile finale del libro: quanto si sbaglia quel lettore, quanto meschino è.

Le cose sono diverse, e imprevedibili, perché quando c’è ritualità e fede non si può sapere del poi: una delle parole più usate di questo testo (eccolo il ragionamento prima strozzato) è domani. Ricorda Ignazio Buttitta tutto questo, una sua santa poesia (spittati dumani, / dumani, / ogni ghiornu, dumani!): l’autrice sa cosa è stato fino a qui di questa storia, ma non sa del suo compimento – lo serve e asseconda, ne è diventata perfetta ministra in qualsiasi sua soluzione futura. Dice domani solo chi crede: a suo modo chi scrive ha appuntato una sua personalissima bibbia.

Nel mentre leggevo pensavo tanto una cosa, io ateo e desiderante: Francesca Marzia Esposito la scrittura se la merita. Si merita ogni santa sua pagina, e i premi che spero arriveranno. Alla fine, in tempi così strani e persi, una cosa ci resta a fine giornata: capire se la faccenda l’abbiamo ottenuta con la carne e col sangue o se l’abbiamo usurpata col broglio. Chi scrive questo libro ha pagato, ha pagato un centimetro alla volta.

Tutto questo sottrarre, questo sottrarsi, questo restare accecati eppure vedere non merita una sciocchissima pace: una ricompensa, semmai, una restituzione del tolto.

Aspettiamo domani, noi che siamo diventati santi a furia di toglier pezzi di corpo.

Aspettiamo domani, resistenti o in ballo, corpi in attesa.

Aspettiamo che succede: ricominciamo da lì.