Che cosa si intende per realismo magico? Quali sono le sue caratteristiche più comuni? E in cosa si distingue dal fantastico, dal surrealismo o dal fantasy? (Ri)scopriamolo in questo percorso che va dalla pittura alla letteratura, e dall’Europa al Sudamerica e all’Asia: un’occasione per ripercorrere la storia di uno stile espressivo dalle tante ramificazioni, la cui definizione venne coniata nel 1925 e di cui passiamo qui in rassegna gli esponenti principali e 10 delle opere più rappresentative. Da Massimo Bontempelli ad Arundhati Roy, senza dimenticare Michail Afanas’evič Bulgakov, Leonora Carrington, Gabriel García Márquez e…

Una fiamma che ride, un’ombra che scappa via, una sedia che si avvicina al commensale: basta una “lieve” trasfigurazione (o animazione) dell’ordine delle cose per farci accedere a quella prospettiva che, nel 1925, il critico tedesco Franz Roh (1890-1965) definisce per la prima volta del “realismo magico“.

Una maniera solo apparentemente ossimorica di osservare e interpretare il mondo, che parte dall’attenta descrizione di ciò che è presente intorno a noi per poi trasfigurarne un elemento dopo l’altro, così da farci riconnettere di straforo con il mistero delle cose…

Indice

Caratteristiche del realismo magico

Due anni dopo Roh, lo stesso concetto viene ripreso dal brillante saggista e scrittore Massimo Bontempelli (1878-1960), che nel suo Realismo magico e altri scritti sull’arte (Abscondita) ci tiene poi a precisare:

Immaginazione, fantasia: ma niente di simile al favolismo delle fate: niente milleunanotte. Piuttosto che di fiaba, abbiamo sete di avventura. La vita più quotidiana e normale, vogliamo vederla come un avventuroso miracolo: rischio continuo, e continuo sforzo di eroismi o di trappolerie per scamparne.

In altre parole, il realismo magico è un approccio che consente agli oggetti e alle situazioni di tutti i giorni di ri-animarsi, assecondando quegli imprevedibili meccanismi della fantasia per i quali il passato può farsi presente, l’esotico apparirci vicinissimo e ciò che era morto tornare in vita, o viceversa.

Lo straordinario può nel frattempo unirsi al dozzinale, lasciando dietro di sé una scia a tratti melancolica, quando non enigmatica, ed evocare miti o leggende che interrompano la linearità dell’esperienza grazie a una fitta rete di simboli, ibridazioni e, in qualche caso, critiche sociopolitiche.

Del resto, chiarisce sempre Bontempelli:

L’immaginazione non è il fiorire dell’arbitrario, e molto meno dell’impreciso. Precisione realistica di contorni, solidità di materia ben poggiata sul suolo e intorno come un’atmosfera di magia che faccia sentire, traverso un’inquietudine intensa, quasi un’altra dimensione in cui la nostra vita si proietta.

Il tutto facendo ricorso a un linguaggio lirico e onirico, che aggiunge all’atmosfera un ulteriore sostrato di meraviglia.

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Il realismo magico nell’arte

Uno dei campi in cui il realismo magico ha trovato più libertà e varietà di espressione è stato quello delle arti figurative.

Non per niente, lo stesso Roh conia la dicitura dopo aver notato la sensibilità estetica del movimento della Nuova oggettività, di cui fanno parte soprattutto Alexander Kanoldt (1881-1939), Georg Schrimpf (1889-1938) e Christian Schad (1894-1982).

In senso più ampio, però, specialmente in Europa e nel resto del mondo, si tratta di una tendenza meno unitaria e sistematizzata, che si diffonde fra gli anni ’20 e ’40 del secolo scorso in aree come i Paesi Bassi (con Carel Willink, Pyke Koch e Dick Ket) e gli Stati Uniti, dove spopola anche grazie alla mostra del MoMA di New York del 1943, dedicata ai realisti americani e magici, fra cui campeggiano Ivan Albright (1897-1983), Peter Blume (1906-1992) e George Tooker (1920-2011).

Menzione a parte merita invece l’Italia, in cui fra gli ispiratori del realismo magico vero e proprio vanno annoverati Carlo Carrà (1881-1966) e Giorgio de Chirico (1888-1978), celebre per le piazze vuote, le ombre allungate e le enigmatiche architetture metafisiche dei suoi dipinti.

Dalle suggestioni delle loro tele prendono le mosse diversi artisti, uno fra tutti Felice Casorati (1883-1963), che ama rappresentare figure immobili, interni silenziosi e oggetti con una precisione quasi irreale.

Non vanno poi dimenticate la monumentalità classicheggiante di Achille Funi (1890-1972), le persone e le scene quotidiane di Antonio Donghi (1897-1963) e il realismo minuzioso e talvolta inquietante di Cagnaccio di San Pietro, pseudonimo di Natalino Bentivoglio Scarpa (1897-1946).

Per non parlare di Piero Marussig (1879-1937), Gino Severini (1883-1966), Ubaldo Oppi (1889-1942), Mario (1891-1948) ed Edita Broglio (1886-1977) e Gregorio Sciltian (1900-1985): tutti artisti che, seppur con stili differenti, evocano un senso di sospensione e stupore generalizzati.

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Il realismo magico in letteratura

Gli spunti suggeriti da Bontempelli nell’ambito della saggistica, intanto, aprono al realismo magico sempre più porte anche del mondo letterario.

Difficile, però, stabilire chi possa essere stato in questo contesto il primo “precursore“, se il navigatore e scrittore rinascimentale Antonio Pigafetta (1429-1531), quando si lasciò andare a un estroso resoconto del suo primo viaggio intorno al mondo al seguito di Magellano; o magari l’autore e drammaturgo russo Nikolaj Vasil’evič Gogol’ (1809-1852), che nella novella Il naso del 1836 immaginò che il naso di un assessore di collegio girasse per conto suo fra le strade di San Pietroburgo.

C’è anche chi pensa a Miguel de Cervantes (1547-1616) e al suo Don Chisciotte, chi alle fiabe di Jacob (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) o ai racconti di E.T.A. Hoffmann (1776-1822), e chi invece a La metamorfosi di Franz Kafka (1883-1924), a La morte a Venezia di Thomas Mann (1875-1955) o a L’uomo senza qualità di Robert Musil (1880-1942).

Ma sarebbero allora fin troppe le figure da prendere in considerazione, anche solo fra quelle ante litteram, giacché potremmo parlare di realismo magico ogni volta che un autore o un’autrice decide di descrivere un episodio qualunque con la massima precisione, anche se gli elementi che lo compongono iniziano poi a superare i confini di ciò che riteniamo plausibile.

Come abbiamo fatto per l’ambito pittorico, quindi, concentriamoci sui primi decenni del ‘900 e su quelli a seguire, a partire dal momento in cui Bontempelli fa proprio questo nuovo approccio creativo e arrivando all’affermarsi dei tre principali macrofiloni del realismo magico in letteratura, che si sviluppano in Europa, in Asia e in Sudamerica.

Le ramificazioni del realismo magico

Nel Vecchio Continente, in particolare, vanno menzionati Johan Daisne (1912-1978) e Hubert Lampo (1920-2006) nel Belgio fiammingo, Ernst Jünger (1895-1998) in Germania e Marcel Aymé (1902-1967) e Michel Tournier (1924-2016) in Francia, benché l’impulso più forte al realismo magico arrivi dall’Italia.

Pensiamo a Curzio Malaparte (1898-1957), che usa l’allucinazione e l’iperbole barocca per narrare l’orrore tragico della storia, a Tommaso Landolfi (1908-1979), che indaga l’abisso della mente attraverso il grottesco, a Ennio Flaiano (1910-1972), che ricorre allo straniamento per deridere cinicamente la realtà, e ad Angelo Maria Ripellino (1923-1978), quest’ultimo in particolare per la sua Praga magica, che ricorre all’erudizione poetica per mappare i territori del mito europeo.

Tutti esempi di scrittori che trascendono la nozione di partenza di realismo magico, considerandola un grimaldello che aiuta a rivelare la verità della condizione umana insieme a tanti altri elementi del fantastico, del surreale o dell’assurdo.

Un po’ come accade in Oriente, con Mo Yan, Han Shaogong e Yan Lianke in Cina, Hwang Sok-yong in Corea del Sud, Shamoil Ahmed in Pakistan, Eka Kurniawan in Indonesia, Nguyễn Bình Phương e Nguyễn Huy Thiệp in Vietnam e Kōbō Abe in Giappone.

Figure di spicco del secondo ‘900, per lo più ancora attive sulla scena letteraria, che nelle loro opere innestano il mito, lo sciamanesimo e l’elemento ancestrale all’interno della storia nazionale dei rispettivi Paesi, trasformando il realismo magico in uno strumento di indagine civile, satira politica e riscoperta delle proprie radici culturali, contro ogni forma di oppressione o censura.

Il realismo magico sudamericano

Il filone più noto al grande pubblico, però, resta probabilmente quello sudamericano, associato per antonomasia allo scrittore, giornalista e saggista colombiano naturalizzato messicano Gabriel García Márquez (1927-2014), Premio Nobel per la Letteratura nel 1982.

E tuttavia, va specificato che le due figure considerate storicamente pioniere di questa corrente letteraria sono il venezuelano Arturo Uslar Pietri (1906-2001), padre teorico e linguistico del realismo magico oltreoceano, e il guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1899-1974), che già nel 1930 pubblica a Madrid le sue Leyendas de Guatemala, una raccolta di racconti in cui la cosmologia Maya si fonde con le tecniche del surrealismo europeo.

A oggi, comunque, Márquez rimane l’esponente più conosciuto a livello internazionale, seppur affiancato da altri nomi di rilievo che, nel corso della loro carriera, hanno “attraversato” le istanze del realismo magico.

Fra i più autorevoli, ricordiamo soprattutto Jorge Luis Borges (1899-1986), che si muove nel fantastico metafisico e dissolve la realtà in specchi e labirinti logici, Julio Cortázar (1914-1984), che esplora il fantastico urbano facendo irrompere il bizzarro nella routine quotidiana, Juan Rulfo (1917-1986), che fa incontrare vivi e morti in un mondo rurale e ancestrale, e Alejandro Jodorowsky, che va nella direzione di un surrealismo psichedelico.

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Il realismo magico: da non confondere con…

A questo punto, non resta che da fare una precisazione.

Se da una parte, quando il realismo magico ha iniziato a diffondersi, c’è chi non lo ha percepito come una tendenza espressiva a sé stante, inserendolo lì per lì nella più ampia cornice del modernismo e postmodernismo, dall’altra parte c’è chi tende tuttora a collegarlo a (o confonderlo con) il surrealismo, il fantastico, il real maravilloso o il fantasy.

Nonostante i punti di contatto che si potrebbero effettivamente riscontrare fra queste categorie narrative, è bene dunque chiarire che la differenza fra l’una e l’altra risiede essenzialmente nel modo in cui viene trattato di volta in volta l’elemento eccezionale.

Mentre nel fantasy la magia segue regole proprie e prende piede in mondi inventati da chi scrive, e nel fantastico irrompe nel trantran di ogni giorno generando dubbi e paure nei personaggi, infatti, nel realismo magico ogni tocco di sovrannaturale è integrato al mondo reale e viene accettato come un fatto normale, davanti al quale nessuno si scompone.

Rispetto al surrealismo, che nasce dall’inconscio, dal sogno e dalla provocazione psicologica orientata a scardinare la ferrea logica della ragione, il realismo magico affonda invece le proprie radici nei miti collettivi e nella storia dei popoli.

E si distingue infine dal real maravilloso perché quest’ultimo mira a stupire attingendo non a dettagli prodigiosi, ma alla realtà esotica, barocca e incontaminata del continente sudamericano.

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Il realismo magico: 10 libri da non perdere

E se adesso, dopo aver ripercorso origini e caratteristiche del realismo magico, ne voleste (ri)scoprire qualche caposaldo, abbiamo messo a punto una selezione di testi che abbraccia l’intero ‘900, fra titoli classici e cult proposti qui di seguito in ordine di prima pubblicazione.

Non si tratta, naturalmente, di una lista di libri legati al realismo magico che pretende di essere esaustiva, considerando che gli esempi da citare sarebbero ben più numerosi, ma può aiutare a orientarsi fra le molteplici manifestazioni del realismo magico nei cinque continenti, offrendo una panoramica suggestiva e policroma delle sue rielaborazioni d’autore – oltre a fungere da punto di partenza, ci auguriamo, per ulteriori approfondimenti sull’argomento.

Da Italo Calvino ad Arundhati Roy, passando per Michail Afanas’evič Bulgakov, Leonora Carrington, Toni Morrison e Luis Sepúlveda, ecco dunque 10 libri da non perdere per chi ama già il realismo magico, o per chi vuole imparare a conoscerlo meglio…

Gente nel tempo

Cominciamo proprio da Massimo Bontempelli (1878-1960), del quale consigliamo, fra le tante opere possibili, Gente nel tempo (Utopia Editore) del 1937, che il Corriere della Sera ha definito “una saga familiare visionaria in cui le generazioni sono scandite dall’imperversare di una maledizione”. Dopo la morte della Gran Vecchia, una donna molto autoritaria che aveva plagiato sia il figlio Silvano che la nuora Vittoria, la gente si convince infatti che ogni cinque anni morirà un nuovo membro della sua famiglia, con conseguenze destabilizzanti per ciascuno di loro…

Il visconte dimezzato

Primo romanzo della Trilogia degli antenati di Italo Calvino (1923-1985), Il visconte dimezzato, seguito poi da Il barone rampante e Il cavaliere inesistente (oggi editi tutti da Mondadori), è un altro esempio illustre (insieme a quelli che avevamo già menzionato in questo articolo) di realismo magico misto a elementi fantastici e allegorici. Siamo nel 1716, e il visconte Medardo di Terralba è appena tornato dalla guerra tra Austria e Turchia dimezzato da una cannonata, portando a muoversi e ad affannarsi intorno a lui una serie di sudditi ancora più “dimezzati” del protagonista.

L’iguana

Veniamo ora a L’iguana (Adelphi) di Anna Maria Ortese (1914-1998), una storia nera e visionaria che racconta il viaggio del conte milanese Carlo Ludovico Aleardo di Grees (detto Daddo), un giovane aristocratico e sensibile che naviga in yacht alla ricerca di isole da acquistare. Quando approda sull’atollo di Ocaña, al largo del Portogallo, incontra d’un tratto una creatura davvero insolita: un’iguana gigantesca, dall’aspetto quasi umano, che indossa abiti femminili vecchi e logori. E l’incontro segnerà allora, neanche a dirlo, l’inizio di un’avventura misteriosa e sconvolgente.

Dona Flor e i suoi due mariti

Fra gli esponenti del realismo magico sudamericano va annoverato anche il brasiliano Jorge Amado (1912-2001), autore, tra i tanti altri romanzi, di Dona Flor e i suoi due mariti (Garzanti, traduzione di Elena Grechi), che ruota intorno al lutto di dona Flor per la morte del marito Vadinho, “un farabutto dall’aria mascalzona e dal fare libertino“, ma anche al suo secondo matrimonio con Teodoro, un uomo tutto d’un pezzo e tuttavia molto meno focoso del precedente. Un problema a cui la protagonista ovvierà quando lo spirito di Vadinho tornerà a farle visita, più passionale e ruffiano che mai.

Il Maestro e Margherita

Anche la Russia, lo dicevamo, ha i suoi maestri del realismo magico, da Čyngyz Ajtmatov (1928-2008) fino a, in tempi più recenti, Viktor Pelevin, Vladimir Sorokin e Dmitrij Bykov. Senza dimenticare, chiaramente, uno dei suoi massimi esponenti novecenteschi, Michail Afanas’evič Bulgakov (1891-1940), autore dell’indimenticabile Il Maestro e Margherita (Salani, traduzione di Emanuela Guercetti). Un romanzo originale e complesso, dal fascino satirico-grottesco, a cui abbiamo dedicato una guida più dettagliata per chi volesse sviscerarne la trama, i significati e le curiosità.

Cent’anni di solitudine

Ed eccoci arrivati a Cent’anni di solitudine (Mondadori, traduzione di Ilide Carmignani), forse il romanzo più famoso di Gabriel García Márquez (1927-2014), e senza dubbio quello che ha legato indissolubilmente il suo nome alla corrente del realismo magico. La vicenda, trasposta nel 2024 da Netflix in una serie tv diretta da Alex García López e Laura Mora, segue le orme della famiglia Buendía, il cui patriarca Jose Arcadio Buendía ha fondato Macondo, un’immaginaria città della Colombia, e a cui seguiranno altre sei generazioni di personaggi decisamente fuori dagli schemi.

Il cornetto acustico

Marion, una donna di 99 anni, viene affidata dal bisnipote a una strana comunità per anziani, la Confraternita del Pozzo di Luce, e qui scoprirà un mondo surreale e misterioso, popolato da vecchiette ribelli e personaggi fantastici: succede ne Il cornetto acustico (Adelphi, traduzione di Ginevra Bompiani) della scrittrice e pittrice britannica Leonora Carrington (1917-2011), che trasforma una semplice permanenza in una casa di riposo in un’avventura magica e cosmica, durante la quale Marion e le sue compagne partecipano alla riconquista del Sacro Graal…

Amatissima

Ispirato alla vera storia della schiava fuggitiva Margaret Garner, Amatissima (Frassinelli, traduzione di Franca Cavagnoli e Giuseppe Natale), scritto dall’autrice di fama mondiale Toni Morrison (1931-2019), peraltro prima donna afroamericana a vincere il Nobel per la Letteratura, è invece un testo che combina il realismo magico con la narrazione storica, descrivendo il trauma della schiavitù negli Stati Uniti e le sue conseguenze devastanti sulla memoria e sui legami familiari. Un percorso attraverso la sopraffazione, la forza dell’amore materno e il peso di un indicibile segreto.

Il vecchio che leggeva romanzi d’amore

Un’altra grande voce del realismo magico sudamericano è stata quella di Luis Sepúlveda (1949-2020), prolifico e apprezzatissimo scrittore e giornalista di origini cilene, che ha firmato, tra i romanzi prettamente per adulti più vicini a questa sensibilità, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore (Guanda, traduzione di Ilide Carmignani). Qui facciamo la conoscenza di Antonio José Bolívar Proaño, che vive ai margini della foresta amazzonica ecuadoriana e che viene incaricato di trovare e uccidere un tigrillo, anche se la sua caccia lo porterà a un inaspettato confronto tra uomo e natura…

Il dio delle piccole cose

E concludiamo con Il dio delle piccole cose (Tea, traduzione di Chiara Gabutti), celebre romanzo d’esordio dell’autrice indiana Arundhati Roy, e vincitore del Booker Prize nel 1997. Un libro dedicato a una storia d’amore in conflitto con le convenzioni sociali, che ci mostra un Paese dilaniato fra tradizione e modernità – e che ci fa entrare in un mondo fatto di piccoli eventi, di cose ordinarie che sembrano di nessuna importanza, ma che, come nella migliore tradizione del realismo magico, sono cariche di un senso più profondo, in cui sembra celarsi una verità universale.

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