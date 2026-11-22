Non sono medicine e non promettono svolte: sono piccole luci che ci tengono compagnia quando la fine del tunnel ancora non si vede. Da Francesca Crescentini (Tegamini) e il suo anno con “Il conte di Montecristo”, a Lila e Lenù, da Emma Bovary a Matilde, da Jane Eyre fino a Bastiano de “La storia infinita”: un viaggio tra i personaggi che hanno trovato nei libri una lucina per innamorarsi, crescere e capirsi. Se ne parlerà anche domenica 29 novembre, alle ore 10.30, in occasione della terza edizione di “BFF – Books Friends Forever” (durante BookCity), da Base Milano, in un bookclub con “swap party” a seguire. L’invito a chi partecipa (la prenotazione è gratuita) è di portare con sé il proprio “libro lucina”. Un modo per scambiarsi i libri e passarsi, letteralmente, la luce…

Qualcuno ha detto che, quando non si vede la luce alla fine del tunnel, conviene mettersi lì e arredarlo. Potrebbe volerci un po’, prima di scorgere qualche bagliore. Nel frattempo, si prendono le cose essenziali: una poltrona, una coperta e, se possibile, un libro, che è già di per sé una piccola lanterna. Quel tanto che basta per attraversare il buio e magari illuminarlo un poco.

Spesso si parla dei libri in termini quasi diagnostici, come fossero medicine da assumere per guarire da un dolore o da una condizione: per l’autostima c’è il self-help, per una rottura amorosa una scelta sterminata di titoli strappalacrime, per i momenti in cui si cerca conforto ci sono i cosiddetti libri coccola. Sembra insomma che esistano soluzioni letterarie per ogni problema, da somministrare al bisogno. Una prospettiva rassicurante, forse anche romantica, per chi prende di petto la vita a suon di letture.

Un libro non deve necessariamente salvarci o indicarci una via

Ma un libro non deve necessariamente salvarci o indicarci una via d’uscita dalla situazione in cui ci troviamo. A volte basta che ci faccia compagnia, ci aiuti a dare un nome a qualcosa o ci mostri una possibilità che non avevamo considerato. Una lucina, appunto: non illumina tutto il tunnel, ma può renderlo un po’ più abitabile.

Nel suo La vendetta è un ballo in maschera (Einaudi), Francesca Crescentini, conosciuta online come Tegamini, racconta bene questa esperienza. Il conte di Montecristo è il libro che l’autrice legge durante uno dei momenti più difficili della sua vita, ma non diventa una promessa di salvezza. Attraverso il romanzo di Dumas, Crescentini arricchisce il proprio mondo interiore e trova uno spazio di libertà: può passeggiare per Marsiglia, conoscere personaggi indimenticabili e perdersi nella vita di uno scrittore affascinante almeno quanto le sue opere.

A volte leggere significa semplicemente trascorrere un po’ di tempo tra le parole

A prima vista, il suo esordio sembra un libro sul Conte di Montecristo. Bastano però poche pagine per capire che è anche qualcosa di più. Crescentini racconta di aver deciso di leggere il romanzo quasi per sfida, perché è uno di quei classici di cui pensiamo di sapere tutto senza averli mai letti davvero. Poi Dumas entra nella sua vita, non attraverso coincidenze o somiglianze, ma nel modo in cui i libri si intrecciano alle nostre esperienze: ci seguono mentre viviamo, diventano parte delle giornate, ci offrono un luogo in cui sostare o ci fanno alzare lo sguardo. Non serve che una pagina sembri scritta apposta per noi, né che ogni vicenda trovi un corrispettivo nella nostra esperienza. A volte leggere significa semplicemente trascorrere un po’ di tempo tra le parole, quasi per caso, senza sapere ancora che cosa ci lascerà.

Il piacere di abitare le storie per quello che sono

Lo vediamo anche nei romanzi, dove i libri si infilano nella vita dei personaggi e accendono, prima di tutto, un amore puro per la lettura. Non per trovare una lezione di vita o risposte immediate, ma per il piacere di abitare le storie per quello che sono: mondi che bastano a se stessi, senza doversi caricare di un altro senso. È lì che i personaggi imparano a vivere nei libri e per i libri.

Lila e Lenù, protagoniste de L’amica geniale (e/o) di Elena Ferrante, incontrano Piccole donne di Louisa May Alcott, che apre davanti a loro una possibilità nuova. Scoprono che cosa possono fare le parole quando diventano storie e danno forma a ciò che abbiamo in testa. È così che nasce il loro amore per la lettura e la scrittura: da un libro che non le sottrae alla miseria né cambia immediatamente il loro destino, ma accende una passione destinata ad accompagnarle lontano, seppure lungo strade diverse.

Nella formazione di molti protagonisti incontriamo libri capaci di fare altrettanto. In La trama del matrimonio (Mondadori, traduzione di Katia Bagnoli) di Jeffrey Eugenides, Madeleine, immersa nello studio della letteratura e dei romanzi d’amore, si affida a Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes per provare a capire i propri sentimenti.

Chi potrebbe aiutarla meglio di un libro che raccoglie le parole e le forme con cui la letteratura ha raccontato l’amore?

Quando i libri e le storie vengono in soccorso

A sua volta Barthes, quando scrisse il suo saggio, aveva trovato un riferimento fondamentale nei Dolori del giovane Werther di Goethe, lasciandosi ispirare dalla figura del protagonista che, in frac turchino e malato d’amore, legge all’amata Charlotte i Canti di Ossian di James Macpherson.

E ancora: Matilde, nel romanzo di Roald Dahl (Salani), trova nella lettura un mondo più grande di quello che la circonda. Jane Eyre, nell’opera di Charlotte Brontë, scopre tra le pagine un rifugio da cui cominciare a immaginare un futuro diverso. Per Bastiano, protagonista de La storia infinita (Longanesi) di Michael Ende, un libro diventa una porta che lo trascina dentro la narrazione stessa. E per Libero Marsell, in Atti osceni in luogo privato (Feltrinelli) di Marco Missiroli, i romanzi accompagnano le scoperte dell’adolescenza e dell’età adulta, offrendogli parole per comprendere il desiderio, il corpo e se stesso.

Ma non tutte le luci sono rassicuranti. A volte ci si può anche scottare, come succede a Emma, protagonista di Madame Bovary di Gustave Flaubert. Fin dai tempi del convento, Emma legge romanzi sentimentali che le fanno desiderare passioni assolute e vite fuori dall’ordinario. Il matrimonio di provincia e le giornate tutte uguali finiscono così per sembrarle sempre più lontani da ciò che aveva immaginato. I libri diventano per lei uno specchio deformante: invece di aiutarla a comprendere la propria vita, alimentano aspettative con cui la realtà non può competere.

Cosa può fare un libro lucina?

Non esiste quindi un identikit del libro lucina: non ha caratteristiche precise, né un finale illuminante o una morale da assimilare. Non è detto che sia un libro ispirazionale e positivo, non deve affrontare i massimi sistemi e non promette risposte. Non è nemmeno legato a uno stile particolare: può assumere forme molto diverse, perché non è ciò che un libro contiene, da solo, a renderlo una lucina.

Che cosa li accomuna, allora? Forse la capacità di accendere una scintilla, anche quando non è ancora chiaro dove porterà. O semplicemente la loro natura: il loro essere libri – meravigliosi e luminosi – senza la pretesa di dover fare altro. A volte ci aprono una porta; altre rimangono al nostro fianco in sottofondo, finché un ricordo, un incontro o una nuova pagina non riportano a galla ciò che avevano custodito. Si mescolano alla quotidianità, entrano nelle nostre esperienze e contribuiscono a sagomare il nostro sguardo sul mondo. E in fondo può bastare questo: che si accenda una luce per vedere un libro alla fine del tunnel.

L’APPUNTAMENTO A BOOKCITY MILANO 2026 – Domenica 29 novembre, alle ore 10.30, in occasione della terza edizione di BFF – Books Friends Forever, la due giorni organizzata da ilLibraio.it, presso Base Milano, in occasione di Bookcity, nella Room 1400 spazio all’incontro gratuito (su prenotazione) Lanterne di carta: quando i libri ci illuminano la strada: un bookclub, con swap party letterario a seguire, a cura di Francesca Crescentini (Tegamini) e Jolanda Di Virgilio.

L’invito a portare da Base il proprio “libro lucina”

La letteratura non è una medicina, ma a volte assomiglia a una piccola luce accesa nel buio. Ci sono libri che non promettono di curarci, ma ci tengono compagnia nei momenti complessi e lasciano una traccia che continuiamo a custodire nella nostra lanterna personale. Partendo dalle proprie esperienze e coinvolgendo il pubblico, Francesca Crescentini, content creator e autrice di La vendetta è un ballo in maschera – Un anno con Il conte di Montecristo (Einaudi), e Jolanda Di Virgilio, autrice e giornalista di ilLibraio.it, rifletteranno su come i libri, ieri e oggi, possano orientarci e aiutarci a riconoscere aspetti di noi che non avevamo ancora messo a fuoco.

L’invito a chi partecipa è di portare con sé il proprio “libro lucina”: quel romanzo che ha fatto compagnia, indicato una strada o svelato qualcosa di inaspettato nel momento in cui ce n’era bisogno. Ci sarà spazio per condividere le proprie esperienze e, alla fine, per chi vorrà, anche per uno swap party letterario: un modo per scambiarsi i libri e passarsi, letteralmente, la luce.