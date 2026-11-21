Nel 1990, Stefan Merrill Block ha nove anni e si è appena trasferito con i genitori in una nuova città, Plano, in Texas. Un bambino come gli altri, timido, che un giorno viene ritirato da scuola perché secondo sua madre quel luogo non è adatto. Inizia così un’infanzia isolata, in cui il piccolo Stefan è costretto a seguire le regole e gli esperimenti educativi di sua madre, che vuole solo una cosa: che il figlio non cresca. Ora, a distanza di oltre 30 anni, lo scrittore americano riprende in mano i suoi ricordi per confrontarsi con la storia della sua famiglia e le ferite che si porta dentro – Vi proponiamo un capitolo scelto e riscritto dall’autore per presentare il suo primo memoir, “La scuola di mia madre”

La scuola di mia madre di Stefan Merrill Block

Si sente nell’aria, un’umidità accentuata. Il cielo è ancora blu, ma sta già diventando sfocato; il sole si è ridotto a un cerchio pallido che puoi guardare senza nemmeno strizzare gli occhi. Verso l’ora di pranzo, un vento fa ondeggiare le querce sempreverdi e gli olmi cedri, sollevando enormi nuvole di polvere ed erba tagliata sul nostro quartiere. Il tuono fa tremare le finestre, è il momento di uscire a sbalordirsi davanti alla sua terribile portata. Un temporale nella stagione dei tornado rispecchia perfettamente l’intera storia dello Stato del Texas. Niente cambiamenti graduali per noi texani. Prima è una cosa, e poi all’improvviso è qualcosa di completamente diverso. Un cupo coperchio nero si è formato all’orizzonte e si sta già chiudendo su di noi, mentre il cielo si ricuce con lampi blu-bianchi. Nel cielo cominciano a formarsi nuvole a imbuto.

In TV, il radar Doppler ha iniziato a interrompere i programmi in onda. Le sirene di allarme tornado in città cominciano a ululare. Al lavoro, papà e i suoi colleghi potrebbero essersi rintanati nei bagni. A scuola, dove mio fratello va ogni giorno, si allontaneranno dalle finestre per radunarsi in palestra.

Ma io non vado a scuola. Ho dieci anni e a gennaio la mamma mi ha tolto da scuola. “Istruzione a casa”, così chiama quello che facciamo, ma finora le nostre giornate feriali non sono assomigliate nemmeno lontanamente a una scuola. A parte qualche lezione di matematica che faccio al tavolo della cucina la mattina e i romanzi che leggo da solo nella mia stanza, passiamo le giornate girando per i centri commerciali e i ristoranti della nostra cittadina di periferia. Nel pomeriggio galleggiamo in piscina, dove a mamma piace tenere il mio corpicino galleggiante tra le braccia, inclinandomi la testa verso il sole splendente del Texas, nella speranza che i raggi schiariscano i miei capelli. Le foto che la mamma tiene sparse per tutta la casa, in cui sono da piccolo, mostrano il mio viso sorridente sotto una chioma bionda e luminosa, con i ciuffi alla Albert Einstein sulla testolina da bimbo, e il più grande desiderio della mamma sarebbe poter rimediare al dispiacere dei miei capelli fattisi marroncini intorno ai quattro anni.

Ma oggi non andremo in piscina. I tuoni rimbombano ormai attraverso le pareti, mentre il vento forte sferza il rivestimento in vinile all’esterno. Mamma ci porta nel rifugio antitornado di casa nostra, che in realtà è solo il fondo del suo armadio. È uno spazio confortante e angusto sotto le scale che non solo ci protegge in caso di emergenze meteorologiche, ma funge anche da rifugio per le scatole di mamma piene dei nostri ricordi d’infanzia: disegni, fogli di esercizi, biglietti fatti da me e mio fratello. Lì dentro si respira una sensazione impagabile di sicurezza e di tempo che pare fermarsi, anche quando le luci si spengono e mamma accende una lanterna.

Ci siamo trasferiti da Indianapolis al Texas un paio di anni fa e, ormai, alla nostra seconda primavera qui, nasconderci dai tornado è diventata una routine. Ma la stagione dei tornado significa che è quasi maggio, e quindi il nostro primo semestre di scuola a casa sta per finire. Quando ho lasciato la scuola, io e la mamma avevamo deciso che la scuola a casa sarebbe durata solo un semestre, ma con l’avvicinarsi dell’estate sembra che lei stia evitando l’argomento del mio ritorno a scuola in autunno. Temo che abbia in mente un nuovo piano.

«Non ci siamo proprio», dice la mamma.

«Cosa intendi?»

«Vieni qui.» Mi avvicina la lanterna ai capelli. Inclino la testa e la sento esaminare minuziosamente come la mamma gorilla che abbiamo visto una volta allo zoo. «No, penso che possiamo definire questo progetto un fallimento. Con tutto quel sole che hai preso, e onestamente non credo che il colore si sia mosso di una virgola.»

«Vuole proprio restare castano», dico. «Non so perché.»

«Eri il mio angelo biondo. Mio Dio, Stef, avresti dovuto vederlo. Avresti dovuto vedere come ti guardavano le altre mamme. Dove è finito il mio bimbo biondo?»

Mi allontano dalla lanterna così che mamma non possa vedermi in faccia. So che quando abbiamo lasciato Indianapolis mamma ha perso gran parte della sua felicità, lasciandosi alle spalle quegli anni in cui io e mio fratello eravamo piccoli e avevamo un bisogno totale di lei. Anche se i miei ricordi dei primi anni a Indianapolis non sono chiarissimi, anch’io riesco ancora a sentire il sapore dolce di quel periodo, come se avessi ancora sulle labbra un residuo di ghiacciolo alla ciliegia. Gridolini sotto il sole, mani appiccicose di noccioli di frutta, risate che risuonano per le stanze del ranch. Capisco perché la mamma possa voler fare tutto il possibile per riportare indietro quegli anni grazie al sole e al galleggiamento nell’acqua, e il pensiero che io possa restituirle una versione di quel ragazzino perduto è come una di quelle sigarette che ho visto il nostro vicino fumare di nascosto sul retro: un terribile tipo di piacere che mi appaga completamente e al tempo stesso mi uccide un po’.

«Sono sempre io», le dico, come se fosse una domanda, e sussulto a un terribile rumore sordo. Fuori, qualche oggetto vagante deve aver sbattuto contro le finestre del nostro soggiorno. Ma la mamma sembra non sentirlo mentre tira fuori un contenitore Tupperware con il mio nome scritto sopra. Il coperchio si apre con un suono gorgogliante, e lei fruga dentro finché non trova quello che sta cercando. Una busta un po’ sgualcita con la scritta Stefan, primo taglio di capelli.

Rimango senza fiato. Nella sua mano c’è una ciocca bionda brillante dei miei capelli, che ricordo bene, legata con un nastro nero di Goody. Stringe la ciocca nel pugno, la tiene stretta al petto, quest’ultima vestigia della sua più grande felicità.

«Vedi?» Mi sbatte in faccia la mia vecchia ciocca. «Ora capisci?»

L’AUTORE E IL LIBRO – Autore di diversi romanzi, come Io non ricordo, La tempesta alla porta e Oliver Loving (tutti editi da Neri Pozza), Stefan Merrill Block torna in libreria con un libro completamente diverso, il suo primo memoir, dal titolo La scuola di mia madre (Neri Pozza, traduzione di Carlo Prosperi).

Tra le pagine di un’opera che attraversa e descrive momenti carichi di dolore ma anche di amore, lo scrittore cresciuto in Texas e che ora vive a Brooklyn riprende in mano i ricordi della sua infanzia, e in particolare la scelta di sua madre di ritirarlo dalla scuola elementare all’età di nove anni. Una decisione che nasconde il bisogno di controllo e l’ossessione della donna, la volontà di non far crescere Stefan – che per cinque anni sarà separato dai suoi coetanei – e di non fargli conoscere altra realtà al di fuori di quella casalinga.

Block ripercorre quel periodo dell’infanzia, ragionando sul “tradimento” da parte dei suoi genitori e sulle derive a cui l’homeschooling può condurre in presenza di leggi permissive. A posteriori, quegli anni appaiono come un isolamento forzato, e le richieste di sua madre un “ricatto psicologico”.

Un libro che, inevitabilmente, richiama alla memoria il caso della “Famiglia nel bosco“, di cui si è tanto discusso sui giornali, e dialoga con il dibattito sullo stile di vita off-grid (lontano dalla società e dalle istituzioni) di intere famiglie, portando un punto di vista raro come quello di un figlio che cresce in queste condizioni.

Fotografia header: Stefan Merrill Block, foto gentilmente concessa dalla casa editrice