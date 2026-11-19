“Non scrivo romanzi bonari, rassicuranti, lacrimevoli. L’arte non dovrebbe asservirsi ai gusti borghesi. Per me è essenziale dare voce a chi non ha spazio…”. Zyta Rudzka è una delle voci più dirompenti della letteratura polacca contemporanea. In questa intervista ci parla del suo primo romanzo tradotto in Italia, “Ride bene chi ha i denti”, che definisce “un’Odissea della povertà”, e in cui la vincitrice del Premio Nike racconta la storia di Wera, una donna forte, indipendente e passionale, che “ama chi vuole e che non si nasconde per questo”

In un universo letterario in cui a lungo siamo stati abituate e abituati a protagoniste femminili dolci, amorevoli, bonarie e rassicuranti – a tratti, potremmo dire, anche un po’ “stereotipate” – oggi, forse, i tempi sono abbastanza maturi da poter accogliere anche l’esatto opposto: permeato da una lingua estremamente tagliente, verace e sensuale, Ride bene chi ha i denti (marcos y marcos, traduzione di Irene Salvatori) dell’autrice polacca Zyta Rudzka, è pronto a scardinare le nostre certezze sulle donne “angeliche” della letteratura, attraverso un asciutto e divertente bagno nel realismo quotidiano.

Ride bene chi ha i denti è il primo romanzo di Zyta Rudzka a essere pubblicato in Italia, anche se l’autrice, come lei stessa ha raccontato, ha iniziato a scrivere giovanissima, già durante gli anni del liceo, arrivando poi a vincere il Premio Nike, il più prestigioso riconoscimento letterario della Polonia, in passato attribuito anche a Olga Tokarczuk e Wisława Szymborska.

Protagonista assoluta del suo romanzo è Wera, una donna molto ironica, forte e indipendente, che improvvisamente si ritrova sola a dover seppellire il marito, un ex fantino. Così chi legge viene catapultato nella sua vita, che dal negozio “Wera. Parrucchiera da uomo” procede a ritroso sui passi di un’esistenza segnata da tragedie, imprevisti e tante passioni.

Tra cenere di sigarette, corse di cavalli e fantini, vodka, forbici e capelli, uno dei temi ricorrenti è infatti il sesso, quasi mai puro e romantico, ma spesso brusco, a tratti persino cinico, dove Wera è una donna che “Ama chi vuole e non si nasconde per questo”.

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Guai, però, a incasellare la storia in semplificazioni: “Ride bene chi ha i denti è un’Odissea della povertà”, ha commentato l’autrice. Un romanzo che racconta la vita di uomini e donne ai margini, spesso invisibili, tra cui, oltre a una “lotta d’amore tra Eros e Thanatos”, spicca il ruolo della solitudine femminile: “Non è, per fortuna, una storia strappalacrime. Semplicemente non credo al semplice lieto fine”, ci ha raccontato Zyta Rudzka nel corso della nostra intervista.

Caratterizzato da una narrazione ruvida, cruda e passionale, Ride bene chi ha i denti non addolcisce e non fa sconti, ma racconta la vita per quello che è: una spinta a non arrendersi mai, nemmeno di fronte alle tragedie più assurde.

La protagonista di Ride bene chi ha i denti è la parrucchiera Wera: una donna che ha passato tutta la vita a tagliare capelli a migliaia di uomini e che improvvisamente si ritrova sola, a dover seppellire il marito, il Fantino. È una donna tutta d’un pezzo: forte, molto cinica, sfrontata, indipendente, che nella solitudine e nella miseria è abituata a cavarsela da sola. Quale ispirazione c’è dietro a questa storia? Esiste, o è mai esistita realmente, una “Wera, parrucchiera da uomo”?

“Wera e il suo negozio me li sono inventati, ma non ci sarebbe stato questo personaggio senza un certo giorno in cui sono andata al mercato vicino a casa e, all’improvviso, una donna mi ha tagliato la strada. Una donna che in maniera sfacciata voleva che comprassi un suo vestito usato. Io sono piccola e quella donna era molto alta, il doppio di me. Me la sono svignata a fatica. All’improvviso ho visto quel mercato in un altro modo. Ho visto la povertà della città. La povertà di tutte quelle persone che non sono commercianti, ma si portano qualcosa da casa e vanno al mercato per venderlo, perché non hanno di che mangiare. Non sono riuscita a dimenticare quella donna. Ancora oggi mi dispiace non averle comprato quel vestito. E ho cominciato a scrivere”.

E come è arrivata al personaggio di Wera?

“Naturalmente, non è che volevo scrivere del mercato. Mi interessava la solitudine femminile, quella a cui si è costretti e quella che si sceglie. Quel momento in cui il mondo pensa che ti sei arresa, perché sei vecchia, povera e non amata. Ma non la mia protagonista. Avevo scritto 400 pagine e poi, all’improvviso, mi è venuta la frase ‘difficile trovare scarpe buone per un defunto’. L’ho messa all’inizio del romanzo e ho cominciato a scrivere di nuovo. Ho dato voce a una donna che non aveva nulla, a parte una lingua tagliente. E quella lingua è la sua arma di difesa, il suo scudo. E ho anche dovuto inventarmi quella lingua forte, vigorosa. La letteratura per me è una forma, una lingua da creare”.

Oltre al rapporto con il defunto marito, Wera rivive le storie parallele con diversi amanti, uomini, ma anche donne. Il sesso è un tema che torna spesso nel libro. E il sesso di Wera e dei suoi amanti non è mai dolce, puro o romantico, ma spesso risulta duro, passionale, e forse una forma di interfacciarsi con il resto del mondo. Quando è uscito in Polonia, che reazioni ci sono state al suo libro? Il mondo è finalmente pronto a donne che parlano di sesso così liberamente?

“Le reazioni sono state molto buone. Nessuno ha mai detto che fosse un libro sul sesso. È la storia di una donna forte, che ama chi vuole e che non si nasconde per questo. Scrivendo non mi sono chiesta se il mondo era pronto per qualcosa, perché l’arte non dovrebbe asservirsi ai gusti borghesi. Se qualcuno non ha coraggio e vuole piacere a tutti, meglio che non si metta a scrivere, perché si rovina la vita facilmente”.

“Abbiamo agguantato al volo il luccichio dei nostri cuori e siamo partiti al galoppo. Da rompersi il collo. Al trotto, al galoppo, di corsa e sugli ostacoli. L’ho portato io e mi sono lasciata portare.

Mi sono seduta sul letto. Ho guardato a lungo il Fantino morto, quel suo cadavere quasi mi apparteneva.

Quante cose sono successe. Quante faccende carnali nei cespugli, nella stalla, al fiume. Tutto in dosi da cavallo. L’amore era stato il nostro salto. Che senza salti che amore è”

da Ride bene chi ha i denti

Nel libro si parla anche di corse di cavalli e fantini, vodka e sigarette. Per un lettore occidentale è quasi inevitabile pensare all’immaginario costruito da Charles Bukowski.

“Ride bene chi ha i denti è un’Odissea della povertà: le coppe in una scena, la vodka e le sigarette sono dei requisiti. Non sono appunti autobiografici. Ho una lingua diversa da Bukowski. La mia è costruita, fortemente metaforica, poetica e al tempo stesso plebea”.

Cioè?

“Credo nella metafora. Penso che una metafora ben costruita sia capace di scardinare una visione del mondo scontata e superficiale, di svelare qualcosa di più, di mostrare una sofferenza non ovvia, oppure di mettere in discussione i modelli di vita o di felicità in cui cercano di farci credere. I miei protagonisti hanno qualcosa in più da fare in questo mondo, che non sia solo sbronzarsi e scopare. Non mi sento di esser in alcun modo in debito con Bukowski. Sono le esperienze esistenziali non ovvie che mi interessano. La vecchiaia, la perdita e lo sforzo di salvarsi”.

“Ovunque si fa il pranzo, la vodka ci deve essere. Il pranzo va bagnato, dopo un funerale non si può star seduti a bocca asciutta. La disperazione va ingoiata. Affogata.”

da Ride bene chi ha i denti

Ride bene chi ha i denti è il primo tra i suoi libri a essere stato tradotto in Italia, anche se lei ha iniziato a scrivere giovanissima, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, pubblicando ad oggi una decina di libri. Cos’è per lei la scrittura?

“Ho debuttato molto presto. I primi racconti li ho forse pubblicati al liceo e, da sempre, quando scrivo mi sento libera. Per me è essenziale dare voce a chi spesso quella voce nello spazio pubblico non ce l’ha. Oppure non viene ascoltato, o si sente confuso, preso in giro. Una parrucchiera, un’insegnante di educazione fisica, un sarto di corsetti, una donna che lavora al banco dei pegni, una donna sola di campagna che un giorno comincia a parlare al pozzo”.

La morte oggi non è più un tabù, per fortuna, ma forse in qualche misura lo sono ancora alcuni riti legati a essa: il funerale, la separazione, l’idea di eterno. Nel romanzo ha deciso di parlare della morte in modo diretto, a tratti anche giocoso, quasi sbeffeggiandola.

“È l’immaginazione che mi guida, non il fare ricerca. Non scrivo romanzi bonari, rassicuranti, lacrimevoli. Ma perché dovrei scrivere della morte in ginocchio? Non mi interessa come le persone statisticamente si comportino ai funerali, né quali siano le abitudini dei funerali. Ho scritto la storia di Wera, una parrucchiera che invecchia, ferita, ma forte. Non è una storia di sazietà borghese”.

“Per morire a rate bisogna fare fatica. Per fortuna non avevo più per lui il cuore di una volta. Non ero buona. Io è meglio che non mi avvicini alle ferite, sennò vanno subito in cancrena”

da Ride bene chi ha i denti

Wera è una donna tutta d’un pezzo, anche se è colma di tristezza non vuole piangere e non piange mai, nemmeno al funerale del marito. Perché il suo personaggio sembra temere di mostrare di provare dolore? Perché evita il pianto?

“Non è che Wera evita di piangere, lei fa quello che vuole. Più che triste, è incazzata. E perché poi dovrebbe piangere al funerale di suo marito? Dato che lui è stato un marito fallito, non riuscito. ‘La vita di una donna non finisce col vedovame’, dice. Nella letteratura ci sono moltissime donne che piangono. La mia protagonista non è una di quelle. Non mi piace l’idea che un personaggio letterario funziona quando è triste, o paga il prezzo della sua felicità. Io ho una donna che combatte con la povertà e con i sentimenti che la feriscono, ma invece di piangere esce di casa e cerca di fare qualcosa con la sua vita”.

“Io non mi sono mossa. Non ho mosso né una gamba né l’altra. Forse volevo tenermi addosso quel velo di tristezza. Se mi muovevo, si rovesciava e la tristezza mi ricopriva da capo a piedi. Piano piano, un passo alla volta, sono poi uscita da quella pozzanghera all’asciutto”

da Ride bene chi ha i denti

Lei ha una formazione da psicologa, e forse ha conosciuto direttamente varie emozioni della natura umana. Questo l’ha aiutata nella costruzione dei suoi personaggi?

“Non uso la mia esperienza da psicologa. Non scrivo romanzi psicologici. Ho studiato psicologia perché mi interessava la natura umana, che, come sappiamo, non è mai chiara, quando non è del tutto torbida. Questa stessa curiosità mi accompagna nella scrittura. Non vorrei semplificare, o imbonire o addolcire quello che ci succede”.

(si ringrazia per la traduzione Irene Salvatori)

Fotografia header: Zyta Rudzka nella foto di Niuta Gutkowska