Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: in una riflessione che parte dal valore del gioco e dell’ascolto e arriva all’importanza di garantire a tutte le bambine e i bambini un tetto sopra la testa, Francesco Carofiglio affida la penna a Camillo, il topolino archivista protagonista dei suoi libri illustrati per bambine e bambini. “Esistono dei diritti che abbiamo fin dal momento in cui veniamo al mondo. Il diritto ad avere un posto in cui vivere, il diritto a essere nutriti, curati, protetti. Il diritto ad avere un nome. A ricevere un’istruzione. Il diritto di giocare. Quest’ultimo mi sembra particolarmente importante, e mi fa molto riflettere…” – La lettera

Cari bambini,

vi scrivo dalla biblioteca, dove vivo da quando sono nato. Più precisamente dai sotterranei della biblioteca, in un luogo che pochi conoscono e dove si conservano libri di cui, a volte, persino i bibliotecari ignorano l’esistenza.

Mi chiamo Camillo e sono un topo archivista, ma questo forse già lo sapete. Il mio lavoro consiste nel prendermi cura dei libri dimenticati. Le grandi storie dell’infanzia. Li ripulisco, riparo le pagine danneggiate, li restauro con molta pazienza, e poi li consegno di nascosto a quei bambini che un libro non ce l’hanno avuto mai.

Quest’ultima è naturalmente la parte del lavoro che preferisco.

Qualche giorno fa la mia amica Nina, che è una bambina di otto anni, mi ha ricordato che il 20 novembre è una giornata speciale per tutti i bambini del mondo.

La storia di quella giornata la conosco bene. Il 20 novembre del 1989 gli adulti hanno approvato un documento che si chiama Convenzione sui diritti dell’infanzia. Ne custodisco una copia tra i miei volumi. Ricordo che, la prima volta che avevo letto quel documento, mi aveva colpito soprattutto una cosa: esistono dei diritti che abbiamo fin dal momento in cui veniamo al mondo.

Il diritto ad avere un posto in cui vivere, il diritto a essere nutriti, curati, protetti. Il diritto ad avere un nome. A ricevere un’istruzione. Il diritto di giocare.

Quest’ultimo mi sembra particolarmente importante, e mi fa molto riflettere.

Ho conosciuto adulti convinti che giocare sia una perdita di tempo. Probabilmente hanno dimenticato molte cose della loro infanzia.

E poi c’è un altro diritto che mi ha incuriosito, forse più di tutti gli altri. Quello di essere ascoltati.

Mi capita spesso, quando parlo con Nina, di accorgermi che lei sa delle cose che io non so. Eppure io ho letto molti più libri di lei, sono l’ultimo discendente di una famiglia di topi eruditi. Il fatto è che Nina vede le cose da un punto di vista diverso dal mio, e certe volte riesce ad accorgersi di cose che a me, per quanto mi sforzi, continuano a sfuggire.

Forse gli adulti dovrebbero ricordarsene quando parlano con voi bambini. E magari, ogni tanto, chiedervi un consiglio.

Ma c’è un’altra cosa che devo raccontarvi.

Tra i libri che custodisco ce ne sono alcuni che parlano di bambini costretti a lasciare le loro case. Bambini e bambine che hanno attraversato il mare, che hanno perduto le persone a cui volevano bene, che hanno trascorso intere notti senza sapere cosa sarebbe accaduto il giorno dopo. Soli e impauriti.

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Alcune di queste storie sono state scritte molto tempo fa. Altre potrebbero essere state scritte in questi giorni, questa stessa mattina, purtroppo.

Quando le leggo, mi succede una cosa strana. Mi domando che cosa stiano facendo, in quello stesso momento, quei bambini e quelle bambine. Mi chiedo se abbiano mangiato. Se qualcuno li abbia chiamati per nome, sì, semplicemente chiamati con il loro nome. Se abbiano ancora con sé un giocattolo, un ricordo, una fotografia, qualcosa che apparteneva alla loro vita di prima. Prima che il mondo gli crollasse addosso.

Vorrei che tutti sapessero che quei bambini hanno gli stessi diritti di Nina, di Leo, che è un suo compagno di classe, di ciascuno di voi. Anche se vivono in un paese di cui ignoriamo il nome, anche se parlano una lingua che non conosciamo. Anche quando gli adulti che dovrebbero occuparsi di loro si sono dimenticati di quanto sia preziosa e inviolabile l’infanzia, e hanno deciso di farsi la guerra.

Sapete, il mondo è un posto molto grande. Io me ne accorgo tutte le volte che apro un atlante. A volte mi perdo, nelle carte geografiche, mi immagino come debba essere vivere in Australia, in Alaska, in India o in Palestina. E quando leggo la storia di un bambino che vive dall’altra parte della Terra, per un po’ mi sembra di essergli seduto accanto.

Forse è anche per questo che amo tanto i libri. Le storie che leggiamo nei libri ci fanno sentire accanto a qualcun altro, anche quando siamo soli.

E allora, per il 20 novembre, per questa bella ricorrenza, vorrei chiedervi una piccola cosa.

Provate a pensare a una delle cose belle della vostra giornata. Qualcuno che vi aspetta all’uscita da scuola. Il profumo della cena quando tornate a casa. Una storia che la mamma o il papà vi leggono prima di dormire. La vostra cameretta, dentro la quale vi sentite al sicuro e potete stare anche da soli, a leggere, o a giocare, se ne avete voglia.

E poi provate a immaginare un bambino che quella cosa che avete immaginato non ce l’ha.

Se vi verrà voglia di parlarne con qualcuno, fatelo. Per favore.

Anche se vi sembrerà di non sapere cosa dire, di avere poche parole per esprimere quello che pensate. È così che funziona, in fondo, la piccola felicità delle giornate normali.

Quando qualcuno ci aiuta a dire quello che non siamo capaci di dire.

Io, intanto, credo che andrò a cercare Nina.

C’è una storia che vorrei proprio leggerle.

Vi abbraccio tutti, bambini e bambine.

Vostro Camillo

L’AUTORE E IL SUO NUOVO ROMANZO – Francesco Carofiglio, scrittore, architetto, illustratore e regista, ha pubblicato romanzi come L’estate del cane nero (Marsilio, 2008), La casa nel bosco col fratello Gianrico (Rizzoli, 2014), L’estate dell’incanto (premio selezione Bancarella, 2020), Le nostre vite (Piemme 2021), La stagione bella (Garzanti 2024) e Tutto il mio folle amore (Garzanti 2025).

Con Garzanti ha anche pubblicato i suoi primi due libri per bambine e bambini da lui stesso illustrati, Camillo il piccolo topo di biblioteca e, da pochi giorni, Camillo e il segreto della mezzanotte. Le storie con protagonista il topo Camillo diventaranno una serie animata in onda su Rai Yoyo, in onda a maggio 2027.