“Mi prendo cura del mondo” è il volume che raccoglie le crônicas pubblicate tra gli anni ’40 e ’70 dalla grande scrittrice naturalizzata brasiliana Clarice Lispector (1920-1977): brevi testi tipici della tradizione lusofona, che prendono spunto da un episodio quotidiano per approdare a riflessioni più ampie – e che ci permettono di capire come la pratica della scrittura abbia ridefinito nel tempo non solo il modo in cui l’autrice osservava la realtà, ma anche la voce con cui man mano avrebbe scelto di raccontarla…

Che cosa cerchiamo, di un’autrice o di un autore, all’interno dei testi che scrive? Di solito un suo punto di vista sul mondo che funga anche da spunto di riflessione, o comunque un’esperienza di compenetrazione che ci faccia familiarizzare con il suo sistema di valori.

Eppure, di tanto in tanto, può capitare di imbatterci in libri che ci facciano osservare da un’angolazione privilegiata anche il modo esplicito in cui una scrittrice o uno scrittore è cambiato nel periodo necessario a dare vita a quell’opera.

Succede spesso con la memorialistica e con le autobiografie, così come con gli epistolari o con le sillogi poetiche, ma non solo…

Mi prendo cura del mondo attraverso le crônicas

Ha voluto sapere se mi sarei impegnata. In realtà mi sento già impegnata. Tutto ciò che scrivo è legato, almeno dentro di me, alla realtà in cui viviamo.

Questo mese, per esempio, è tornato in libreria Mi prendo cura del mondo (Adelphi, traduzione di Roberto Francavilla ed Elena Manzato) di Clarice Lispector (1920-1977), una delle massime scrittrici, traduttrici e articoliste sudamericane del ‘900, alla quale si devono, fra i lavori più noti e riusciti, La passione secondo G.H., Legami familiari e Un soffio di vita.

A essere raccolte nel volume (peraltro fortemente voluto da Paulo Gurgel Valente, erede di Lispector, e che ha curato la postfazione dell’opera) sono le crônicas pubblicate in vita dall’autrice, che tra gli anni ’40 e ’70 fu un’assidua praticante di questo preciso genere del giornalismo brasiliano – da intendersi come una breve e informale trattazione narrativa, che parte da un episodio quotidiano per poi toccare argomenti di più ampio respiro.

Naturalmente, un’operazione editoriale simile suscita interesse già di per sé, vista la varietà e la vastità dei contenuti che ospita, ma a renderla ancora più singolare è proprio la sua capacità di svelarci qualcosa di Lispector che prima ignoravamo, se osserviamo il testo in ottica “dia-crônica”.

Sic parvis magna

Ho già pubblicato sui giornali, senza firma. Firmando, però, divento automaticamente più personale. E mi sento un po’ come se stessi vendendo l’anima.

Per orientarci nella giusta direzione, va intanto tenuto presente che fu per motivi essenzialmente economici che l’autrice accettò di collaborare ogni sabato per 6 anni con il Journal do Brasil – uno dei più antichi e prestigiosi quotidiani del Paese, e tra le cui pagine sarebbe apparsa la maggior parte dei suoi contributi, ospitati in maniera più sporadica anche da O Jornal, Senhor, Joia e Última Hora.

Era l’estate del 1967 e lei era già una figura di spicco nella sfera culturale, benché fosse poco abituata a scrivere per la stampa e avesse un’immagine sfocata del suo pubblico, o dei discorsi su cui potesse valere la pena affondare gli artigli.

All’inizio, quindi, è quasi inevitabile che Lispector arranchi un po’.

Si presenta puntuale all’appuntamento con la sua colonna bianca, ma ammette di sentirsi a disagio e tenta di aggirare le sue défaillance lasciando che nelle prime crônicas si alternino scambi di battute surreali con i tassisti, accorati appelli sociali, penne che scoperchiano vasi di Pandora sul suo ruolo di madre, suore che abbandonano i conventi per poi perdere il senno e inconsueti messaggi a giornalisti e tipografi.

Tanta bigiotteria colorata, che si impila sulla precedente erigendo una Torre di Babele di scampanellii del pensiero. Almeno finché la grande scrittrice che è in lei non si decide a esibire ogni sua più mirabile pepita d’oro.

La scrittura come ri-animazione

E una volta cambiato, il mio modo di scrivere avrebbe di certo influenzato anche me – e sarei cambiata a mia volta. Ma in che senso? In meglio?

Grazie a un prodigioso cambio di passo, infatti, d’un tratto prendono forma nei suoi interventi singolar tenzoni tra l’animalismo e la morte, o tra Dio e la buona cucina, bozzetti impressionistici di luoghi come Londra e Bahia, e un paio di interviste fulminanti, fra cui spicca quella al celebre poeta cileno Pablo Neruda.

Dopo che ha raccolto il mondo da terra e lo ha scom-paginato mese per mese, si direbbe insomma che l’esercizio e la costanza abbiano suggerito a Lispector una formula magica per diventare colei che può ri-animare gli elementi del creato, assegnando cioè una nuova anima a ciascuno di loro.

Un’impresa non da poco perfino per una mente poliedrica come la sua, quella di destreggiarsi in maniera tanto spregiudicata fra ambiti che, pur essendo sempre diversi, mantengono di volta in volta freschezza e rilevanza. Ma cosa sarà cambiato nel suo approccio alle crônicas, per permetterle di raggiungere delle vette così alte? Come avrà fatto Clarice Lispector a scavalcare sé stessa?

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Mi prendo cura del mondo per dargli un senso

Nella sua umiltà, dimenticava di essere lei stessa fonte di vita e di creazione.

Da un lato, senza dubbio, avrà accettato di schermirsi di meno e osare di più, dopo essersi resa conto che dall’altra parte del foglio non c’era nessuno pronto a deriderla o a scatenare polemiche, e che si stava invece intessendo un silenzioso velo di rispetto con le lettrici e i lettori della testata.

Dall’altro lato, sarà probabilmente scesa a patti con l’ipotesi che la vita possa non avere un senso intrinseco da portare alla luce e contemplare senza sbavature, intuendo che a darle spessore sia piuttosto la relazione che le “cose mondane” instaurano caso per caso con ognuno di noi – come pure la storia, scarmigliata ma autentica, che riusciremo a ricavare da quel confronto.

Una rivelazione trasformativa, che a quel punto l’avrà incoraggiata a dare cittadinanza a quante più versioni possibili del suo rapporto con l’esistenza, nella speranza di evidenziarne le impasse, le meraviglie e le spirali.

“Il percorso siamo noi”

Sembrava dolore e, in termini umani e animali, lo era. Ma era dolore o era un «andare», un «andare verso»? Poiché ciò che è vivo va verso.

Certo, parliamo pur sempre di “ritagli di una realtà che le sfugge” nella sua interezza, come si legge nella nota dei traduttori che chiude il volume – di divagazioni ispirate a un beccuccio di teiera scheggiato, a un gelsomino, al mare al mattino. Ma è proprio perché si ostina a inseguire tutto questo che Lispector riesce ad affinare il suo ruolo di mediatrice tra la dimensione del visibile e quella più allegorica a cui ci fa accedere.

Ed è proprio la sua costante condivisione di intenti e di stenti a ricordarci che, dietro la stesura più soddisfacente di un testo, si cela sempre “un percorso, e il percorso non è solo un tramite. Il percorso siamo noi. Quando si tratta della vita, non si può mai arrivare prima. La via crucis non è una deviazione, è l’unico tragitto possibile”.

Lo stesso tragitto che, in Mi prendo cura del mondo, mostrerà una Clarice Lispector empatica, acuta e pulsante a chi saprà aspettare di vederla sbocciare lemme lemme fra le righe del tempo…

Fotografia header: Clarice Lispector (courtesy of Paulo Gurgel Valente)