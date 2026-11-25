Dai capolavori di Fëdor M. Dostoevskij e Franz Kafka alle poesie di T. S. Eliot ed Emily Dickinson, i film di Woody Allen sono sempre stati costellati di riferimenti, citazioni e omaggi alla grande letteratura di tutti i tempi. Tra dialoghi memorabili, scene ironiche e tante curiosità, li (ri)scopriamo insieme in quest’ampia rassegna dedicata alle pellicole cult del grande cineasta newyorkese: “Amore e guerra” e “Io e Annie” fra i primi, certo, ma senza dimenticare poi “Match Point”, “Midnight in Paris” e…

Ha compiuto 90 anni nel 2025, la sua lunga e prolifica carriera lo ha portato a fare l’attore, il regista, lo sceneggiatore, il comico, lo scrittore, il commediografo e il musicista, e a oggi Woody Allen (nato Allan Stewart Königsberg il 30 novembre 1935, nel Bronx newyorkese) è tra i principali e più celebri umoristi statunitensi di fine ‘900 (pur considerando le controversie che hanno coinvolto la sua persona e la ricezione della sua opera).

Ad accomunare i suoi 50 lungometraggi – che vanno da Che fai, rubi? del 1966 a Un colpo di fortuna – Coup de chance del 2023, e per i quali Allen ha vinto 4 premi Oscar, 2 Golden Globe, 2 premi al Festival del cinema di Venezia e molti altri riconoscimenti –, troviamo dialoghi brillanti, nevrosi urbane e fragilità di coppia, ma anche riflessioni sul bene e il male, sul ruolo dell’arte e sul confine tra finzione e realtà.

Il tutto intriso ora di ironia e ora di passaggi più nostalgici, omaggi al cinema e al teatro, rotture della quarta parete e sonorità jazz, senza dimenticare le numerose citazioni letterarie che hanno sempre fatto da filo rosso alla sua produzione…

Le citazioni letterarie nei film di Woody Allen

Fin dagli esordi, infatti, Woody Allen ha attinto a piene mani dalle pagine di autrici e autori di tutti i tempi.

A volte questi ultimi compaiono in carne e ossa nelle sue pellicole, come accade nelle immagini di repertorio di Zelig (1983), in cui ritroviamo nei panni di se stessi Saul Bellow (1915-2005) e Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), mentre altre volte possiamo imbatterci in film che citano espressamente la loro fonte libresca – si vedano per esempio Una commedia sexy in una notte di mezza estate (1982) e Alice (1990) rispettivamente debitori di William Shakespeare (1564-1616) e Lewis Carroll (1832-1898).

Per non parlare dei tanti protagonisti scrittori delle sue pellicole, fra cui ricordiamo in particolare Settembre (1987), Un’altra donna (1988), Harry a pezzi (1997), Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni (2010) e Midnight in Paris (2011).

Come fa a più riprese il professore di filosofia Abe Lucas (Joaquin Phoenix) in Irrational Man (2015), proviamo allora a lanciarci in un tuffo tra i grandi nomi del passato, con l’intento in questo caso di ripercorrere alcune delle citazioni di Woody Allen tratte dalla letteratura, insieme a tante curiosità tematiche e alle battute ispirate più da vicino a grandi intellettuali come Fëdor Michajlovič Dostoevskij (1821-1881) e Franz Kafka (1883-1924), per i quali il cineasta americano sembra aver sviluppato una vera e propria “ossessione“… Che ne abbia mai parlato al suo terapista?

Amore e guerra (1975) di Woody Allen, fra citazioni e omaggi

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Ambientato nella Russia del XIX secolo, Amore e guerra è fin dal titolo una rivisitazione in chiave alleniana del romanzo Guerra e pace di Lev Nikolaevič Tolstoj (1828-1910), anche se non mancano i riferimenti al già citato Dostoevskij e persino a Vladimir Vladimirovič Nabokov (1899-1977). Quando il protagonista, Boris, parte per la guerra, lo vediamo infatti armato di retino e collezione di farfalle, in aperto riferimento all’autore di Lolita, che era anche un entomologo.

In un altro momento del film, Boris cerca di comporre una poesia: I should have been a pair of ragged claws / scuttling across the floors of silent seas (it. Avrei potuto essere un paio di ruvidi artigli / che corrono sul fondo di mari silenziosi), scrive, per poi appallottolare il foglio e buttarlo. Ebbene: in realtà quei versi appartengono a Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock di T. S. Eliot (1888-1965).

Ma il dialogo-summa di citazioni letterarie è quello che intercorre tra il padre di Boris e il figlio, mentre quest’ultimo si trova in prigione:

Padre: Ricordi quel bravo ragazzo nostro vicino, Raskol’nikov?

Boris: Sì.

Padre: Ha ucciso due signore.

Boris: Ma che brutta storia.

Padre: A me lo ha detto Bobik. Lo ha saputo da uno dei fratelli Karamazov.

Boris: Atti inconsulti di ossessi.

Padre: Non aveva né guerra né pace.

Boris: O forse era solo un idiota…

Padre: Aveva una faccia da umiliato e offeso.

Boris: Io sapevo che era un giocatore.

Padre: Potrebbe essere il tuo sosia!

Boris: La realtà romanzesca!

Raskol’nikov è infatti il protagonista del capolavoro Delitto e castigo, che ritorna in diversi lavori del regista, mentre i fratelli Karamazov sono i personaggi principali del romanzo omonimo. Gli altri titoli dello scrittore russo menzionati sono Una brutta storia, I demoni, L’idiota, Umiliati e offesi, Il giocatore e Il sosia, più Guerra e pace di Tolstoj.

Io e Annie (1977)

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Dalle sue “citazioni viventi” – sono presenti, nei panni di se stessi, il celebre sociologo canadese Marshall McLuhan (1911-1980) e lo scrittore e giornalista Truman Capote (1924-1984), che interpreta “un uomo che sembra Truman Capote” – alle disquisizioni letterarie che fanno emergere le differenze tra Annie Hall (Diane Keaton) e Alvy Singer (Woody Allen), in Io e Annie i riferimenti libreschi non mancano di certo.

Né potevano mancare i riferimenti alla letteratura russa, in questa commedia indicata qualche anno fa come la sceneggiatura più divertente di tutti i tempi secondo la WGA (Writers Guild of America), il sindacato degli sceneggiatori statunitensi:

Alvy Singer: Stai avendo un flirt con il tuo professore di università. Quel fesso che insegna Crisi contemporanea nell’uomo orientale…

Annie Hall: Motivazioni di fondo del romanzo russo, ci sei andato vicino.

Alvy Singer: Che differenza c’è? Tutte masturbazioni intellettuali.

Annie Hall: Ah, finalmente un argomento che conosci veramente a fondo.

Alvy Singer: Ehi, non denigrare la masturbazione. È sesso con qualcuno che amo.

Da ricordare anche il richiamo a un’altra figura letteraria, ovvero quella di Sylvia Plath (1932-1963): “Ah, Sylvia Plath – dice Alvy – una poetessa interessante il cui tragico suicidio è stato erroneamente interpretato come romantico dalla mentalità studentesca”. La risposta di Annie? “Oh, non lo so. Alcune sue poesie sembrano eccezionali” (in inglese neat).

Un’ulteriore scena emblematica? Quella della divisione dei libri mentre la coppia di protagonisti si sta lasciando. A seguito della domanda di Alvy “Di chi è Il giovane Holden?” si innesca infatti un dialogo spassoso:

Annie Hall: Allora, tutti i libri sulla morte sono i tuoi. E tutti quelli di poesia sono i miei.

Alvy Singer: Rifiuto della morte, ricordi? Fu il primo libro che ti regalai…

D’altro canto quello della morte è “un grande tema”, aveva dichiarato Alvy sin dal loro primo incontro. Un tema che ricorre anche alla fine del film, quando Annie sceglie di rimanere a Los Angeles con la rock star Tony (Paul Simon) e, al suo ritorno a New York con il personaggio di Allen, si domanda: “Cosa c’è di così grande a New York? È una città che muore. Tu hai letto Morte a Venezia“. E Alvy replica: “Non hai letto Morte a Venezia fino a quando non te l’ho comprato io”.

Per non parlare della scena intima in cui Alvy è a letto con un’altra donna e quest’ultima gli dice a un certo punto: “Fare sesso con te è un’esperienza di tipo kafkiano. E te lo dico come complimento”…

Manhattan (1979) e le citazioni di Woody Allen a Franz Kafka

E non è tutto, perché lo scrittore boemo Franz Kafka ritorna come metro di paragone in un altro capolavoro di Woody Allen, ovvero Manhattan. Lo osserviamo per esempio in questo dialogo tra Mary (Diane Keaton) e Isaac (Woody Allen):

Mary: Oh, ti prego, non psicanalizzarmi. Io pago un dottore per questo.

Isaac: Ehi, tu chiami quel tizio con cui chiacchieri “un dottore”? No, dico, non ti insospettisce quando il tuo analista ti chiama alle tre del mattino e scoppia in singhiozzi al telefono?

Mary: Va bene, non sarà ortodosso. Ma è un dottore altamente qualificato.

Isaac: Ah! Ha fatto un gran lavoro con te. Hai una stima di te che è solo di una tacca sotto Kafka.

In un monologo di Manhattan diventato cult, invece, Isaac ripercorre i motivi per cui vale la pena vivere, citando tra gli scrittori il francese Gustave Flaubert (1821-1880):

Be’, devo essere ottimista. Va bene, dunque, perché vale la pena di vivere? Ecco un’ottima domanda. Be’, esistono al mondo alcune cose, credo, per cui valga la pena di vivere. E cosa? Ok. Per me… io direi… il buon vecchio Groucho Marx, tanto per dirne una, e Joe DiMaggio e… il secondo movimento della sinfonia Jupiter… Louis Armstrong, l’incisione Potato Head Blues… I film svedesi naturalmente… L’educazione sentimentale di Flaubert… Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili… mele e pere dipinte da Cézanne, i granchi da Sam Wo, il viso di Tracy…

Tra i suoi amati svedesi (il regista Ingmar Bergman su tutti), Isaac non manca di fare riferimento al drammaturgo August Strindberg (1849-1912), autore della Signorina Giulia, e spesso etichettato come misogino: “Quando si tratta di rapporti con le donne, io sono il vincitore del premio August Strindberg“, afferma al riguardo.

Hannah e le sue sorelle (1986)

E veniamo ora a una delle citazioni che Woody Allen ha nascosto in Hannah e le sue sorelle: a un certo punto, infatti, Elliot (interpretato da Michael Caine) mette in scena un battibecco con la sorella di sua moglie Lee (Barbara Hershey), che ama segretamente. E, dopo un’incursione improvvisata in una libreria, insiste per regalarle un volume del poeta Edward Estlin Cummings (1894-1962), esortandola a prestare attenzione alla poesia a pagina 112, che lo avrebbe fatto pensare a lei.

Arrivata a casa, la donna legge quindi il componimento:

Il tuo più tenue sguardo / facilmente mi aprirà / benché abbia chiuso me stesso / come dita / sempre mi apri petalo per petalo / come la primavera fa / toccando accortamente / misteriosamente la sua / prima rosa / e io non so quello che c’è / in te che chiude e apre / solo qualcosa in me / comprende che è più / profonda la luce dei tuoi / occhi di tutte le rose / Nessuno… neanche / la pioggia ha… / così piccole mani.

In cosa consiste il riferimento? Negli ultimi versi della lirica, che costituiscono l’epigrafe dell’opera Lo zoo di vetro, scritta da un altro dei padri letterari di Woody Allen: Tennessee Williams (1911-1983).

Crimini e misfatti (1989)

In Crimini e misfatti, invece, il documentarista Cliff Stern (Woody Allen), deluso dalla sua vita e da un rapporto coniugale che si trascina stancamente, vede in Halley (Mia Farrow), che lavora nel mondo del cinema, la via d’uscita ai suoi problemi.

I due si conoscono durante la realizzazione di un documentario a lui commissionato sulla figura del miliardario Lester, uomo di successo e dalla dubbia moralità, che però ricopre di attenzioni proprio Halley.

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E in questo dialogo, diventato famoso per il riferimento alle piogge acide, viene citato in particolare un mostro sacro della letteratura del ‘900:

Cliff Stern: Posso farle la stessa domanda che ho fatto al produttore? Perché vi scomodate con quell’individuo? Voglio dire che è una palla, un trombone. Voi fate sempre profili fantastici.

Halley Reed: Be’, senta, glielo dico. Che resti fra me e lei. Io volevo fare il profilo di Gabriel García Márquez.

Cliff Stern: Quello è perfetto.

Halley Reed: Fanno questo e quello. Amano un po’ di varietà. Dopotutto lui (Lester, ndr) è un fenomeno americano.

Cliff Stern: Lo sono anche le piogge acide.

Halley Reed: Sì, ma proprio non le piace, eh?

Cliff Stern: Io lo amo come un fratello. Vedi Caino e Abele.

Oltre al fatto che risulta significativo (benché abbia pure un indubbio effetto comico) come la rivalità tra Cliff e Lester si espliciti attraverso una “singolar tenzone” letteraria, quando Cliff cerca di dimostrare la propria abilità nel recitare la poesia di Emily Dickinson (1830-1886) Poiché non potevo fermarmi per la morte.

Ombre e nebbia (1991)

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Ombre e nebbia, dal canto suo, è probabilmente la pellicola in cui meglio si palesa il debito di Woody Allen nei confronti di Kafka.

Tratto da una pièce teatrale dei primi anni ‘70, scritta dal regista stesso ma intitolata Morte (e poi pubblicata nel volume Senza piume, arrivato in Italia per La Nave di Teseo nella traduzione di Daniele Luttazzi), il film è infatti una parodia del personaggio “K” de Il processo.

Per atmosfere e personaggi, si rifà inoltre a L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht (1898-1956) – con la sua sequela di uomini e donne che si agitano in un mare di criminalità, che nasconde però una fortissima umanità –, utilizzando peraltro due brani della celebre colonna sonora che Kurt Weill compose per l’omonima rappresentazione del capolavoro teatrale di Brecht.

Mariti e mogli (1992) e il ritorno delle citazioni di Woody Allen alla Russia

Se già Amore e guerra era un chiaro omaggio alla letteratura russa, Mariti e mogli ne diventa vent’anni dopo il degno erede, per di più attraverso delle sapide metafore culinarie: “Tolstoj… Tolstoj è un pasto… Turgenev io direi che è un favoloso dessert, così lo caratterizzerei… E Dostoevskij? Ah sì, Dostoevskij è un pasto completo con contorno di vitamina e germe di grano”.

E altrettanto spassoso è il lapsus shakespeariano in cui inciampa poi Sam (Lysette Anthony), la giovane amante di Jack (Sydney Pollack):

Jack: Fidati di me: è Re Lear, non Lehar. Shakespeare non ha mai scritto Re Lehar.

Sam: Lo so, signor intellettuale, ma pensavo che Lehar avesse scritto la musica…

Match Point (2005) e le citazioni di Woody Allen a Fëdor M. Dostoevskij

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Se parliamo di letteratura russa e di citazioni in Woody Allen, però, non possiamo non pensare specialmente a Match Point, il cui protagonista incarna una rielaborazione in chiave moderna del già citato Rodion Romanovič Raskol’nikov, l’antieroe di Delitto e castigo.

Una forte influenza sulla scrittura del personaggio e dell’intera sceneggiatura proviene infatti da questo caposaldo letterario del 1866, che viene perfino letto in alcune scene dal protagonista: Chris (Jonathan Rhys-Meyers) è un solitario e meditabondo irlandese di origini modeste, da poco ritiratosi dal tennis professionistico, che viene assunto come istruttore in un club esclusivo di Londra e che è un appassionato di opera lirica e soprattutto di Dostoevskij.

Come Raskol’nikov, inoltre, Chris ucciderà un’anziana per dimostrare di essere un individuo superiore, sebbene, a differenza del suo alter ego ottocentesco – che sconta la sua pena attraverso il rimorso interiore, fino a che non troverà la salvezza nell’amore, nella fede e nella confessione del delitto –, lui manchi totalmente di sensi di colpa, e assassini Nola (Scarlett Johansson) solo perché considera i propri interessi preponderanti rispetto a quelli di chi lo circonda.

Le analogie con il romanzo diventano ancora più manifeste grazie ad alcune scelte di regia, se consideriamo che entrambi i killer tentano di coprire il crimine simulando una rapina e che entrambi verranno messi sotto pressione da un investigatore caparbio. E tuttavia Woody Allen non ammette per Chris nessuna redenzione, né tramite una punizione, né tramite l’amore, né tantomeno tramite la provvidenza divina.

Anzi: proprio sul concetto di sorte casuale con cui si apre la pellicola sarà imperniata l’intera vicenda del protagonista, che non per niente cita Sofocle (497-406 a.C.), uno dei più grandi tragici greci, quando sostiene che “Non venire mai alla luce può essere il più grande dei doni“…

Basta che funzioni (2009)

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In Basta che funzioni, arrivato nelle sale cinematografiche nel 2009, facciamo poi la conoscenza di Boris Yellnikoff (Larry David): un uomo di mezza età, un tempo fisico di fama internazionale e candidato al Premio Nobel, che, dopo aver tentato il suicidio, divorzia e va a vivere da solo, cercando di isolarsi dalle persone che non ritiene siano al livello del suo intelletto.

E, in un memorabile monologo nel quale non risparmia nessuno – in particolare i media –, il centro nevralgico della sua argomentazione diventa l’espressione di uno dei più noti personaggi nati dalla penna dello scrittore Joseph Conrad (1857-1924):

Ma qual è il significato di tutto? Niente! Zero! Nulla! Tutto finisce in niente, anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me, io la visione ce l’ho, sto parlando di voi, dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della tv. Tutti molto felici di fare chiacchiere, completamente disinformati. […] Mio padre si è suicidato perché i giornali del mattino lo deprimevano, e lo potete biasimare? Con l’orrore, la corruzione e l’ignoranza e la povertà e i genocidi e l’AIDS e il riscaldamento globale e il terrorismo e quegli idioti dei valori della famiglia e quei maniaci delle armi… “L’orrore”, dice Kurtz alla fine di Cuore di tenebra, “l’orrore”. E beato lui non distribuivano il Times nella giungla. Eh, sennò l’avrebbe visto, l’orrore. Ma che si può fare? Leggete di qualche massacro nel Darfur o di uno scuolabus fatto esplodere e attaccate: “Oh mio Dio, l’orrore!”. E poi girate pagina e finite le vostre uova di gallina ruspante, perché tanto che si può fare, si è… si è sopraffatti. Anche io ho tentato di suicidarmi, ovviamente non ha funzionato […].

Midnight in Paris (2011)

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E concludiamo quest’ampia rassegna dedicata alle citazioni di Woody Allen ispirate alla grande letteratura con Midnight in Paris, in cui Gil (Owen Wilson) è uno sceneggiatore di Hollywood in vacanza con la fidanzata Inez (Rachel McAdams) nella capitale francese.

La sua vera aspirazione, tuttavia, è scrivere un romanzo e cercare ispirazione nella Ville Lumière. Qui la fortuna lo assisterà nella sua impresa quando, a seguito di una serie di coincidenze, allo scoccare della mezzanotte verrà catapultato da un’auto d’epoca nella Parigi degli anni ’20, frequentata da artisti e scrittori con cui converserà amabilmente e trascorrerà delle notti indimenticabili.

Così, accanto a personalità del calibro di Pablo Picasso (1881-1973), Salvador Dalí (1904-1989), Luis Buñuel (1900-1983) e Man Ray (1890-1976), stringerà amicizia con Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) e con la moglie Zelda (1900-1948) – nonché con Ernest Hemingway (1899-1961), con il quale scambierà varie conversazioni sull’amore, la vita e l’ispirazione. Eccone una tra le più suggestive:

Hemingway: Non scrivi mai bene se hai paura di morire. Tu ce l’hai?

Gil: Sì, io direi che forse è la mia paura più grande.

Hemingway: Be’, è una cosa che a tutti prima di te è successa e a tutti succederà.

Gil: Lo so.

Hemingway: Hai mai fatto l’amore con una vera meraviglia di donna?

Gil: Be’, ecco, la mia fidanzata è parecchio sexy!

Hemingway: E quando fai l’amore con lei, senti una vera e bellissima passione che almeno per quel momento dimentichi la paura della morte?

Gil: No, no… Questo non succede.

Hemingway: Io penso che l’amore vero, autentico, crei una tregua dalla morte; la vigliaccheria deriva dal non amare o dall’amare male, che è la stessa cosa, e quando un uomo vero e coraggioso guarda la morte dritta in faccia come certi cacciatori di rinoceronti, o come Belmonte, che è davvero coraggioso, è perché ama con sufficiente passione da fugare la morte dalla sua mente, finché lei non ritorna, come fa con tutti. E allora bisogna di nuovo far bene l’amore. Devi pensarci.

La pellicola è evidentemente ricca di allusioni letterarie di ogni sorta, ma solo una di queste è stata oggetto di querela. Il gruppo di eredi dell’autore americano William Faulkner (1897-1962), infatti, ha intentato una causa alla Sony Pictures Classics, sostenendo che una frase pronunciata da Gil abbia violato il copyright: “Il passato non è morto! In realtà, non è nemmeno passato. Voi sapete chi lo ha detto? Faulkner. E aveva ragione. E l’ho incontrato, anche. L’ho incontrato a una cena”, afferma il protagonista del film.

La citazione in questione è tratta dal romanzo Requiem per una monaca del Premio Nobel per la Letteratura 1949, nel quale si legge: “Il passato non è mai morto. Non è nemmeno passato”. Nel 2013, però, il giudice federale del Mississippi Michael P. Mills ha respinto tutte le richieste degli eredi, decretando che si tratta di un breve frammento all’interno di un’intera opera cinematografica, attribuito correttamente al suo autore e che non arreca alcun danno per il mercato al testo di Faulkner.

Per una volta, insomma, tutto è bene quel che finisce bene, per citare ancora una volta William Shakespeare…

Fotografia header: Woody Allen (GettyEditorial)