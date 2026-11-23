John Davidson, attivista scozzese classe ’71, da quando aveva 10 anni convive con la sindrome di Tourette, che provoca tic motori e vocali involontari. Ha raccontato la sua storia in “I SWEAR – È più forte di me”, la sua autobiografia, e nell’omonimo film diretto da Kirk Jones e interpretato da Robert Aramayo, nelle sale italiane dal 26 novembre – I particolari

Battiti di ciglia incontrollati, scatti nervosi, urla involontarie, fino a frasi oscene e insulti pronunciati senza davvero volerlo.

Nato negli anni ’70 a Galashiels, in Scozia, John Davidson è un bambino popolare e appassionato di calcio. Ma quando a 10 anni, senza preavviso, compaiono i primi tic, comincia a essere allontanato dai compagni, mentre gli effetti delle derisioni si riflettono anche sulla sua famiglia.

I SWEAR – È più forte di me, edito da Fandango Libri nella traduzione di Ilaria Oddenino e Michele Zurlo, è un libro che ne racconta la vita e l’esperienza con la sindrome di Tourette.

Cos’è la sindrome di Tourette

La sindrome di Tourette, un disturbo neurologico che compare tendenzialmente durante l’infanzia e che può manifestarsi accanto al disturbo ossessivo-compulsivo o all’ADHD, prende il nome dal neurologo francese vissuto nell’800 Georges Gilles de la Tourette.

In realtà, la definizione di “sindrome di Tourette” indica un quadro comportamentale variamente caratterizzato, in grado di manifestarsi diversamente a seconda del soggetto interessato: tic fugaci oppure cronici, atteggiamenti involontari in alcuni casi lievi e in altri fortemente invalidanti.

Dal documentario della BBC all’autobiografia e al film

Ma John, che per anni sopporta accuse di pazzia e maleducazione e subisce ricoveri e sedazioni, decide di non fermarsi di fronte alle conseguenze legate alla sua condizione. Nel 1989 è protagonista del documentario della BBC John’s Not Mad, in cui racconta la propria esperienza con la sindrome: uno choc televisivo, che per un’intera generazione di britannici è il primo approccio alla tematica.

Dopo decenni da quel documentario, Davidson ha raccontato la propria storia nel volume – uscito per la prima volta nel 2025 – e nel film omonimo, con la direzione di Kirk Jones, l’interpretazione di Robert Aramayo e la produzione esecutiva di Davidson stesso. Presentato al Toronto Film Festival a settembre 2025, ha vinto tre premi BAFTA: miglior attore protagonista e miglior attore esordiente ad Aramayo, e miglior casting.

La pellicola è in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre 2026, per la distribuzione da parte di Fandango.

Oggi, John è un attivista impegnato nella sensibilizzazione sul tema, e nel 2019 è stato insignito del titolo di Cavaliere (MBE) in riconoscimento dei “suoi sforzi per aumentare la comprensione della sindrome e aiutare le persone a conviverci in tutto il Paese”.