Arriva al cinema il 19 novembre “Il fuoco che ti porti dentro”, adattamento, diretto da Edoardo De Angelis, dell’omonimo libro dello scrittore ed editor Antonio Franchini, finalista al Premio Campiello. Il film esplora la controversa figura di Angela, che ha raggiunto il figlio Antonio a Milano, dove si è costruito una carriera di successo, lontano da lei. La cena, tra un cappone che non vuole finire in pentola, una figlia che non si sa se mai arriverà e un illustre ospite inatteso, si trasforma in una resa dei conti finale tra madre e figlio… “Angela è un personaggio che mi attrae e mi repelle, come tutto ciò che per me davvero conta”, ha commentato il regista, che è stato lodato dall’autore, insieme agli sceneggiatori, Francesco Piccolo e Ilaria Macchia: “Mi sono fidato e il risultato mi sembra fedele allo spirito di ciò che ho scritto” – I particolari

Come avevamo preannunciato, le sale cinematografiche italiane si sono aperte a una stagione ricca di titoli che nascono come adattamenti di libri, molti provenienti dall’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Non fa eccezione il film Il fuoco che ti porti dentro, tratto dall’omonimo romanzo autobiografico dello scrittore ed editor napoletano Antonio Franchini, pubblicato nel 2024 da Marsilio e vincitore di diversi premi, come il Premio Napoli, il Premio Mondello – Premio Speciale del Presidente, e finalista al Campiello.

Il fuoco che ti porti dentro, la trama del libro

“La detesto da sempre, da quando la mia vita ha comin­ciato a staccarsi dalla sua”.

Parole, queste, che appartengono a un libro duro (ne scrivevamo qui), in cui l’autore traccia un ritratto decisamente poco lusinghiero della madre Angela.

“Il romanzo è la storia di un’interrogazione, un’interrogazione più larga del rapporto madre-figlio“, ha spiegato l’autore, classe ’58, dal 2015 direttore editoriale di Giunti, in un’intervista a Sky TG24.

“La cosa che più mi sono chiesto è quanto la figura di questa donna, che come si diceva una volta è stata ‘per caso’ anche mia madre, incarnasse in maniera così radicale e profonda i mali italiani, e in qualche modo anche i mali del Sud“, ha aggiunto.

Al centro del libro, che arriva nelle sale il 19 novembre, c’è Angela, una donna “che incarna in maniera emblematica tutti gli orrori dell’Italia”. Il romanzo scava nella vita della donna e porta avanti un’indagine sulle sue passioni e il suo odio profondo, cercando un’origine e una motivazione alla base di sentimenti tanto profondi. Una commedia che contiene una tragedia, che esplora le motivazioni che si celano dietro alla sua furia.

Dal libro al film

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Presentato in concorso all’83esima edizione della Mostra di Venezia, l’adattamento cinematografico è diretto dal regista napoletano Edoardo De Angelis (tra gli ultimi suoi lavori figurano Comandante, al cinema, e l’adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti).

La sceneggiatura è firmata da Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e dallo stesso Edoardo De Angelis.

Il film converge tutta la tensione nel momento della cena di Natale dove Angela, interpretata da Vanessa Scalera (che abbiamo visto recentemente al cinema in Il bene comune e Diamanti, tra gli altri, e che interpreta il ruolo di Imma Tataranni nell’omonima fiction), prende su di sé tutti i riflettori (figurati e non). L’attrice pugliese è accompagnata da un cast d’eccezione: Lino Musella, Elena Radonicich, Ivana Lotito e Nicole Malaj, tra gli altri.

Angela ha raggiunto il figlio Antonio a Milano, dove questi si è costruito una carriera di successo, lontano da lei. La cena, tra un cappone che non vuole finire in pentola, una figlia che non si sa se mai arriverà e un illustre ospite inatteso, si trasforma in una resa dei conti finale tra madre e figlio.

Per il regista, “Angela è un personaggio che mi attrae e mi repelle, come tutto ciò che per me davvero conta. Pendo dalle sue labbra, dipendo dal suo sguardo, sto molto attento a cosa dico e a cosa faccio: cammino come sulle uova. Il fuoco che si porta dentro mi rende bisognoso di lei”.

“Mi sono fidato e il risultato mi sembra fedele allo spirito di ciò che ho scritto”

In un’intervista doppia all’autore e al regista (pubblicata su Robinson, l’inserto domenicale di La Repubblica), l’autore ha commentato così circa il timore che l’adattamento potesse “tradire” il senso del libro: “Uno scrittore parla attraverso le parole, un regista con le immagini. E deve essere libero di farlo. Francesco Piccolo e Ilaria Macchia hanno dato alla storia un’unità di tempo e di luogo che il libro non aveva. Mi sono fidato e il risultato mi sembra fedele allo spirito di ciò che ho scritto”.

I due hanno sottolineato l‘unione di intenti tra libro e film, che danno alla luce un archetipo: “Chi ha vissuto un’educazione sentimentale adeguata guarda questi esseri come davanti a un film horror. Chi ha vissuto la guerra dentro casa si trova a proprio agio”, ha sottolineato il regista, aggiungendo: “Mi viene il freddo addosso a scoprire ancora una volta quanto la storia di Antonio sia nel profondo anche la mia“.