Film e serie romance 2026
Narrativa

Prime Video, è sempre più tempo di romance: ecco tutti i libri sullo schermo, tra film e serie tv

Narrativa
di Redazione Il Libraio 23.09.2026

Da “Off Campus” a “The love hypotesis”, passando per “Love me love me”, “Non è un paese per single” e tanti altri. Trope diversi, un unico genere (ricco di sottogeneri): il romance. In questo 2026, Prime Video sta investendo sulle produzioni sentimentali tratte dai romanzi rosa più amati del BookTok, tra green e red flags. E mentre gli attori protagonisti conquistano sempre più spazio sui social, si raccontano (anche) sullo schermo i primi amori e il confine sottile tra antipatia e attrazione, obiettivi di vita opposti che finiscono per conciliarsi. Mentre ormai da anni il romance è protagonista nel mercato editoriale, la piattaforma di Amazon ha colto l’opportunità di portare sullo schermo le storie più amate…

C’è una parola che identifica il genere narrativo più in ascesa nel mercato editoriale degli ultimi anni, non solo in Italia: romance.

A onor del vero, i romanzi rosa, con le loro storie d’amore, sono sempre esistiti, ma anche grazie agli utenti online su piattaforme come TikTok, in questi ultimi anni hanno subito una spinta importante, come abbiamo in più occasioni raccontato, e oggi appassionano pubblici di generazioni diverse.

Enemies to lovers, fake dating, forced proximity, slow burn, friends to lovers, grumpy x sunshine… sono solo alcuni dei trope“, le dinamiche ricorrenti del romance, genere che è stato in grado di raggiungere una platea così ampia in parte grazie alla varietà di sfumature che offre.

Dal canto loro, le piattaforme streaming, e in particolare Amazon Prime Video, hanno fiutato il fenomeno e colto l’opportunità: portare sullo schermo i grandi successi romance di questi anni, trasformandoli in film o serie tv. Nel 2026 possiamo citare almeno 9 produzioni che vanno in questa direzione.

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Le serie tv tratte da romance del 2026

Off Campus

Off Campus locandina

In un articolo uscito a giugno avevamo riflettuto sulla presenza sempre maggiore, sullo schermo, dei ragazzi “green flag”, che, non temendo di mostrare le proprie fragilità, prediligono comunicazione chiara, maturità emotiva e rispetto.

Garrett Graham, protagonista della serie Off Campus di Elle Kennedy – composta da 5 libri usciti in Italia per Newton Compton nelle traduzioni di Federico Cenciotti, Stefano Michetti, Alice Crocella, Laura Mastroddi ed Emanuele Boccianti – incarna alla perfezione questo modello, appassionando la community che l’ha conosciuto anche grazie all’omonima serie tv prodotta da Prime Video.

La storia è interpretata sullo schermo da Ella Bright e Belmont Cameli e, partendo dal trope fake dating, celebra i comportamenti sani e l’attenzione nei confronti delle necessità dell’altro.

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Un anno dopo l’altro

Un anno dopo l'altro locandina

L’estate, un ristorante di famiglia, una casa sul lago e la prima cotta. Sono questi gli ingredienti che, mescolati, danno vita a Un anno dopo l’altro, serie di Prime Video tratta dal romanzo di Carley Fortune Un’estate dopo l’altra (uscito in Italia per Newton Compton nella traduzione di Stefania Cherchi). A vestire i panni dei protagonisti, Sadie Soderall e Matt Cornett.

Sono passati anni dalla loro storia, vissuta nell’età più delicata: adesso, adulti, Percy e Sam si ritrovano lì dove hanno trascorso le estati della loro adolescenza. Libro e serie portano con sé la scintillante tenerezza del primo amore e la consapevolezza adulta che amare non significa non avere paura e non sbagliare, ma assumersi la responsabilità delle proprie azioni e imparare dagli errori.

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Love me love me

Love me love me locandina

E se al centro delle due serie appena citate ci sono protagonisti green flag, vediamo ora a titoli in cui ritroviamo personaggi red flag: Love me love me, il romanzo di Stefania S. uscito nel 2023 con Sperling & Kupfer dopo il successo su Wattpad, è approdato su Prime Video a febbraio di quest’anno in un film che segue il trope enemies to lovers e grumpy x sunshine.

Quando June White (Mia Jenkins) si trasferisce da Milano a Londra, si trova a scegliere tra Will, bravo ragazzo e studente eccellente, e James (Pepe Barroso), il suo migliore amico, che invece incarna il fascino classico del bad boy, irrequieto e tormentato.

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È colpa tua – Londra

è colpa tua - londra, locandina

È arrivato da poco su Prime Video È colpa tua – Londra, il secondo capitolo del remake inglese (interpretato da Asha Banks e Matthew Broome) della serie È colpa mia, nata dalla penna dell’autrice argentina Mercedes Ron. In Italia, i suoi romanzi sono usciti a partire dal 2021 per Salani, nella traduzione di Sara Cavarero.

Quando Noah si trasferisce con la madre a casa del nuovo compagno di lei, conosce Nick, il suo nuovo fratellastro: nonostante l’attrazione innegabile, lui è geloso, possessivo e coinvolto in dinamiche pericolose…

Non è un paese per single

Non è un paese per single locandina

In questa rassegna non può mancare Felicia Kingsley, il cui Non è un paese per single (pubblicato da Newton Compton nel 2022) è uscito quest’anno su Prime Video.

La trama del film unisce il trope enemies to lovers a quello friends to lovers: Elisa e Michael – interpretati rispettivamente da Matilde Gioli e Cristiano Caccamo -, amici d’infanzia, non si vedono da quand’erano bambini. Adesso che sono adulti sembrano avere due opposte visioni della vita, ma la chimica tra loro è difficile da ignorare…

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The last sunrise

The last sunrise, locandina

Veniamo a un altro romance diventato recentemente un film e parliamo di The last Sunrise – L’estate delle prime volte, che racconta la dolcezza delle prime esperienze in un’estate che sembra infinita. Il film omonimo, approdato su Prime Video alla fine dell’estate, è tratto dal romanzo di Anna Todd (edito in Italia da Sperling & Kupfer e tradotto da Stefano Friari); a vestire i panni dei protagonisti sono gli attori Maia Reficco e Fernando Lindez.

Julian e Oriah si conoscono a Maiorca: lui è un local, lei una turista americana costretta a convivere da sempre con una madre iperprotettiva e una diagnosi che le pesa sulla schiena…

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The love hypotesis

The love hypothesis, locandina

Immagina di voler convincere una tua amica di avere una vita sentimentale attiva, e di farlo baciando davanti a lei il primo uomo che ti capita a tiro. E di renderti conto, però, che lui è il professore più temuto del tuo laboratorio

Continuiamo a parlare di libri romance protagonisti di una trasposizione cinematografica negli ultimi mesi soffermandoci su The love hypotesis, film tratto dall’omonimo romanzo di Ali Hazelwood, diventato un fenomeno del BookTok e pubblicato nel 2022 in Italia da Sperling & Kupfer, nella traduzione di Roberta Zuppett. Sullo schermo, Lili Reinhart interpreta Olive, mentre Adam è impersonato da Tom Bateman. Coppia finta – Alchimia reale, recita la locandina…

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Io + te – Soli contro tutti

io + te, locandina
È Vittoria di Savoia – affiancata da Lucas Barski – la protagonista della produzione Prime Video tratta dall’omonimo libro di Emma Green (pseudonimo di due autrici francesi) Io + te – Soli contro tutti, proposto in Italia da tre60 nella traduzione di Maddalena Togliani.

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Protagonisti sono Alma e Vadim, che studiano in una scuola di cinema a Los Angeles: vengono da due mondi opposti, eppure si trovano uniti prima dall’attrazione reciproca e poi da una figura misteriosa che comincia a inviar loro minacce anonime…

In occasione dell’uscita del film, le autrici hanno rimesso mano ai volumi (pubblicati in Francia nel 2014), attualizzandone i contenuti.

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Marfil – Gli opposti

Marfil - Gli opposti, locandina

Concludiamo questa rassegna con una produzione spagnola, ancora una volta firmata Prime Video. Marfil – Gli opposti è tratto dal romanzo omonimo della già citata Mercedes Ron, uscito in Italia con Salani nella traduzione di Elena Rolla, e porta sullo schermo Ester Expósito e Hugo Diego Garcia nei panni dei protagonisti.

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