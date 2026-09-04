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Narrativa

Romance: in libreria (e su Prime Video) “Io + te – Soli contro tutti”

Narrativa
di Redazione Il Libraio 04.09.2026

Volevano girare un film, ma finiranno per innamorarsi… In libreria l’edizione italiana del romance francese “Io + te – Soli contro tutti” di Emma Green, pseudonimo di due autrici francesi. Dal 18 settembre su Prime Video anche il film ispirato al libro, con protagonisti Vittoria di Savoia (al debutto come attrice) e Lucas Barski – I particolari

Off Campus, Every Year After, Non è un paese per single, The Love Hypotesis, The Last Sunrise… tutti adattamenti che, dalle pagine, approdano sullo schermo. Quest’anno, la piattaforma Prime Video, intercettando i desideri di un pubblico orientato al romance, sta puntando sempre più spesso su storie con co-protagonisti ragazzi “green flag“, figure affidabili, capaci di costruire relazioni sane e rispettose (ne abbiamo scritto qui).

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A proposito di libri romance che ispirano serie tv e film, tra le novità in arrivo c’è anche Io + te – Soli contro tutti, pellicola diretta da Manon Gaurin e prodotta dalla casa cinematografica francese Originals by Trésor, disponibile sulla piattaforma di Amazon dal 18 settembre.

Protagonisti sono Vittoria di Savoia, classe 2003, figlia del principe Emanuele Filiberto e dell’attrice Clotilde Courau, e Lucas Barski, modello e attore franco-italiano di 22 anni.

Foto da "io + te"

© Dall’account Instagram di Prime Video

La revisione dei romanzi originali

La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Emma Green, in uscita in Italia l’8 settembre per tre60. Dietro a questo pseudonimo si celano due autrici francesi, che hanno raggiunto il successo in patria proprio con questo volume, a cui sono poi seguiti Toi+moi – L’un contre l’autre e Toi+moi – Envers & Contre tout.

Copertina di Io + te - Soli contro tutti

Come spiegato da Éditions Addictives, casa editrice dei romanzi in lingua originale, in occasione dell’adattamento cinematografico le autrici sono tornate a lavorare ai tre volumi, rielaborandoli alla luce dell’evoluzione dei loro valori nei 14 anni trascorsi dalla prima pubblicazione, senza però stravolgere il nucleo del racconto originale. Così, in Francia il primo volume è stato (ri)pubblicato a giugno 2026, mentre il secondo e il terzo arriveranno il 14 ottobre in formato cartaceo e il 16 settembre in formato digitale.

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La trama di Io + te – Soli contro tutti

Protagonisti del libro (e del film) sono Alma Lancaster, 18enne dalla vita apparentemente perfetta, con una famiglia unita e un futuro lavorativo già tracciato, e Vadim Arcadi, uno studente dal passato travagliato e senza famigliari su cui poter contare.

Costretti a collaborare a un cortometraggio in una scuola di cinema di Los Angeles, i due, cercando di gestire la reciproca attrazione, si trovano a fare i conti con una figura misteriosa che inizia a inviare loro minacce anonime, nel tentativo di separarli e a svelare segreti pericolosi…

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