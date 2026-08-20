“Cinnamon roll”: una nuova collana di cozy romance: protagonisti “green flags” e “storie romantiche e luminose”

Debutta a fine settembre la nuova collana Rizzoli, “Cinnamon Roll”, pensata per raccogliere storie d’amore che mettono al centro della trama relazioni “sane”. Ospiterà “storie di cui potersi fidare, pensate per far bene al cuore”, puntando a rappresentare “un marchio di garanzia per lettrici e lettori, famiglie e librerie che consigliano libri ai giovanissimi”. Protagonisti di questi “cozy romance” saranno infatti i cosiddetti “green flags”: i ragazzi “della porta accanto”, di cui si esplorerà l’intimità emotiva e la crescita personale – I particolari

Di recente ci siamo occupati di una tendenza legata alle narrazioni romance, che riguarda tanto i libri quanto serie tv e film: quella del ritorno dei “green flags” (o “golden retriever boy“), cioè personaggi maschili che rappresentano degli esempi positivi nell’ambito delle relazioni, e che si contrappongono ai “bad guy”.

Migliori amici, ragazzi della porta accanto, giovani dal cuore d’oro: sempre più spesso sono loro a vestire i panni dei protagonisti dei nuovi libri romance, lasciando un po’ in disparte i “cattivi ragazzi” che avevano predominato questo tipo di narrazioni.

La nuova collana della casa editrice Rizzoli

A conferma della virata in atto, arriva il lancio di una nuova collana Rizzoli dedicata ai cozy romance: “Cinnamon Roll“, che debutterà il 29 settembre con il primo titolo.

Il progetto della casa editrice milanese si muove in questa direzione con una linea “pensata per far bene al cuore, un marchio di garanzia per lettrici e lettori, famiglie, librai che consigliano libri ai giovanissimi”.

Dei titoli, dunque, che si propongono come dei veri e propri “mondi di carta”, in cui l’amore è presentato “in modo delicato e coinvolgente“. La promessa della collana, infatti, risulta chiara: si tratta di storie attraverso le quali esplorare i primi batticuori, rimettendo al centro della narrazione un amore “sano, che fa bene”.

Da qui il nome della collana, “Cinnamon Roll”: come le girelle svedesi, i romanzi si presentano come dei libri-coccola in cui “sentirsi a proprio agio”.

“Green flags”: esempi di amore positivo

I protagonisti di queste storie, infatti, sono proprio i “green flags” di cui parlavamo: modelli affettivi positivi, empatici e rispettosi, ma non per questo meno sfaccettati. Degli esempi di amore positivo, di cui le storie seguono l’intimità emotiva e la crescita personale.

La collana debutta, ironia della sorte, con Red Flags, firmato dall’autrice inglese Sophie Jo. Si tratta di una rom-com sull’amore che arriva all’improvviso, stravolgendo i piani quando meno te lo aspetti.

Si prosegue il 13 ottobre con The Museum of Modern Love di Mariko Turk, una storia d’amore ambientata al Metropolitan Museum di New York, dove l’arte diventa la cornice perfetta per raccontare le emozioni dei personaggi.

Il terzo titolo “Cinnamon Roll” sarà invece pubblicato all’inizio del 2027 e vedrà la firma di un’autrice francese già nota in Italia per i suoi “romanzi dell’Avvento”: parliamo di Sophie Jomain, che firmerà un paranormal romance incentrato sulla storia d’amore impossibile tra una ragazza e un fantasma.

I libri della collana si distinguono per l’inconfondibile logo a forma di girella alla cannella, impresso sul dorso e in copertina, e si propongono di “diventare un marchio di garanzia sia per lettrici e lettori sia per le libraie e i librai che consigliano i libri ai più giovani”: il simbolo di una storia di cui potersi fidare, pensata per far bene al cuore.