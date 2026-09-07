Mercedes Ron torna in libreria: e il suo “Marfil – Gli opposti” arriva anche su Prime Video

È appena arrivato nelle librerie italiane “Marfil – Gli opposti”, thriller romance di Mercedes Ron, autrice conosciuta per la sua “Trilogia della colpa” inaugurata con “È colpa mia?”. L’adattamento cinematografico del nuovo titolo è atteso su Amazon Prime Video il 9 settembre, con protagonisti Ester Expósito e Hugo Diego Garcia – I particolari

La sua Trilogia della colpa – appena diventata quadrilogia con l’ultimo Colpa vostra, uscito in Italia con Salani a maggio – ha venduto più di 3 milioni di copie in tutto il mondo.

Mercedes Ron, nata a Buenos Aires nel 1993 e trasferitasi in Spagna a 9 anni, aveva pubblicato il primo titolo, È colpa mia?, su Wattpad, dove aveva collezionato più di 100 milioni di letture, per poi approdare in libreria con la casa editrice spagnola Montena.

A partire dal 2023, i 3 titoli nati dalla penna di Mercedes Ron hanno visto le rispettive trasposizioni cinematografiche prodotte da Prime Video, con protagonisti Nicole Wallace (nei panni della protagonista Noah) e Gabriel Guevara (che invece interpreta Nick).

Adesso, l’autrice argentina è tornata: il suo Gli opposti – La serie di Marfil è in libreria con Salani, nella traduzione di Elena Rolla.

Ed è nuovamente la piattaforma streaming di Amazon a proporre l’adattamento dell’ultimo libro: il 9 settembre è in arrivo Marfil – Gli opposti, con la regia di Óscar Pedraza.

I protagonisti sono interpretati da Ester Expósito – attrice spagnola diventata celebre grazie al ruolo nella serie tv di Netflix Élite – e Hugo Diego Garcia, che ha recitato, tra gli altri, in The Substance (2024), film horror vincitore di un Premio Oscar, e in Morte e altri dettagli (2024).

La trama di Marfil – Gli opposti

Il nuovo thriller romance proposto dalla scrittrice segue la vita di Marfil Cortés, figlia di un potente uomo d’affari, che si muove tra la Columbia University di New York, lezioni di danza classica e serate esclusive nei locali della città.

Vive una quotidianità che le altre ragazze sognano, fino a quando questa non viene completamente stravolta: dopo un rapimento a Central Park, si risveglia in un letto d’ospedale di New Orleans, immemore di ciò che le è successo.

Quando suo padre le affianca Sebastian Moore, guardia del corpo distante e imperscrutabile, Marfil si trova, suo malgrado, innervosita e insieme affascinata dall’uomo. E capirà da sola che il vero pericolo non è quello che l’attende nell’ombra, ma quest’attrazione reciproca che i due sembrano non riuscire a respingere…

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