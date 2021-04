Oltre 500 ebook in offerta dal 23 al 27 aprile

Nei principali negozi online, dal 23 al 27 aprile, la promozione “All You Can Read”, con oltre 500 ebook in offerta. Spazio a bestseller, romanzi storici, saggi divulgativi, libri per ragazzi, romance e molto altro…

Una promozione da non perdere per lettrici e lettori che amano leggere (anche) ebook: parliamo di All You Can Read, attiva nei principali negozi online dal 23 al 27 aprile.

Nello specifico, parliamo di dieci percorsi tematici (“bestseller di tutti i tempi”, “romanzi storici”, “gialli”, “noir e thriller”, “film&serie tv”, “libri da leggere almeno una volta nella vita”, “romance”, “azione&avventura”, “ragazzi”, “letteratura”, “saggistica divulgativa”) con oltre 500 titoli in offerta, per fare il pieno di letture.

Tra i tanti libri in sconto anche Benvenuti nella mia cucina di Benedetta Parodi, Chocolat di Joanne Harris, Becoming di Michelle Obama, L’ultima riga delle favole di Massimo Gramellini, Alta fedeltà di Nick Hornby, Il profumo delle foglie di limone di Clara Sánchez, milk and honey di Rupi Kaur, Eccomi di Jonathan Safran Foer e La psichiatra di Wulf Dorn.

