“Amazon dovrà condividere i dati sulle vendite con gli editori”

L’Associazione Italiana Editori, insieme alla Federation of European Publishers, in una nota saluta con favore l’approvazione in via definitiva da parte del Parlamento europeo dei due regolamenti Digital Markets Act (DMA) e Digital Services Act (DSA). In particolare, AIE considera molto positiva la scelta dell’Unione Europea di imporre nuovi obblighi alle maggiori piattaforme online, tra cui Amazon. Tra questi in particolare: “l’obbligo di condivisione dei dati di vendita con i propri ‘business users’ (nel caso di Amazon gli editori); il divieto di favorire propri contenuti/prodotti in vendita sulla piattaforma rispetto a quelli di soggetti terzi che utilizzano la piattaforma come market place; il divieto di applicare la “Most-Favoured-Nation clause”, ovvero la clausola che obbliga ogni soggetto terzo a offrire alla piattaforma le condizioni migliori rispetto ai concorrenti; nuovi obblighi in materia di interoperabilità dei contenuti, questione cruciale nel mercato degli ebook”;

Ricardo Franco Levi, presidente di AIE e vicepresidente di FEP, ha commentato: “Anche grazie al lavoro di AIE e di FEP all’interno delle istituzioni europee, è stato fatto un passo in avanti importante per la creazione di un mercato più equilibrato e competitivo attraverso la limitazione dello strapotere delle piattaforme. Di particolare importanza è per noi l’obbligo di condivisione dei dati di vendita: viviamo in una società che si basa sull’analisi dei dati e rendere tali dati consultabili da tutti gli attori del mercato editoriale è fondamentale per garantire lo sviluppo della libera concorrenza e rendere gli editori capaci di cogliere tutte le opportunità offerte dal digitale”.

Fotografia header: Amazon, il colosso di Jeff Bezos