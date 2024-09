Audiolibri al buio: l’appuntamento gratuito all’Istituto dei Ciechi di Milano

Un percorso sensoriale dedicato all’accessibilità e all’inclusività offerte dalla narrazione in modalità audio. Il Gruppo Mondadori presenta “Audiolibri al buio”, all’Istituto dei Ciechi di Milano – I particolari sull’iniziativa, aperta al pubblico (su prenotazione)

Un percorso sensoriale dedicato all’accessibilità e all’inclusività offerte dalla narrazione in modalità audio. Il Gruppo Mondadori presenta Audiolibri al buio: l’iniziativa, che avrà luogo lunedì 23 settembre presso la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, in via Vivaio 7, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un accesso universale ed inclusivo alla cultura e alla lettura grazie alle potenzialità degli audiolibri.

I partecipanti potranno vivere infatti “un viaggio immersivo, realizzato in collaborazione con la Fondazione, in cui l’ascolto diventerà protagonista assoluto”. L’evento è dedicato ad ascoltatori di audiolibri di tutte le età, ma anche ad appassionati, persone curiose di sperimentare questa modalità di lettura e a chi ama le storie e vuole scoprire un nuovo modo per accedervi.

Programma dell’evento

Audiolibri al buio si tiene lunedì 23 settembre in tre sessioni, con i seguenti orari: ore 15, ore 17 e ore 19. Ogni sessione sarà introdotta da un talk sugli audiolibri con degli ospiti d’eccezione, tra cui Chiara Anicito, scrittrice, content creator e lettrice degli audiolibri di Cristina Cassar Scalia (autrice Einaudi Stile Libero), e Martina Levato, content creator e voce di audiolibri, che presenterà in anteprima l’audiolibro de Il ministero del tempo di Kaliane Bradley (Mondadori).

Nell’appuntamento delle 15 e delle 17 sarà presente al talk anche Linus, conduttore radiofonico e voce dell’audiolibro L’arte di correre di Murakami Haruki (Einaudi).

L’incontro sarà moderato da Alessandro Barbaglia, autore, podcaster e narratore di audiolibri, tra gli autori della collana Ossigeno di Mondadori Ragazzi, che propone una serie di storie ad alta leggibilità dedicate ai ragazzi delle scuole medie, abituati a forme di narrazione rapida dai social ai videogiochi alle serie tv. “Grazie al formato audiolibro, i titoli della collana acquistano un ulteriore livello di accessibilità, così che tutti possano fruirne”.

A conclusione dell’evento, i partecipanti saranno guidati attraverso l’esperienza unica del Dialogo nel Buio, offerto dall’Istituto dei Ciechi, che permette di “sperimentare come, privi della vista, si possa interagire con il mondo circostante, approfondendo il ruolo cruciale dei sensi nell’esperienza quotidiana”.

La partecipazione è gratuita: è necessario prenotarsi tramite il sito EventBrite. I posti per ogni sessione sono limitati.