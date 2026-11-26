Dal 19 al 30 novembre, in offerta 150 ebook, tra novità e longseller. E solo domenica 29 novembre in sconto altri 25 titoli, firmati da autrici e autori amatissimi – I particolari sulla doppia promozione

Si avvicina il Black Friday 2026 (in programma venerdì 27 novembre) e, per l’occasione, lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook trovano nei principali negozi online un’offerta speciale: in sconto, infatti, fino al 30 novembre, è disponibile un’ampia selezione di novità e longseller.

Sarebbe impossibile elencare tutti i 150 romanzi e i saggi in sconto.

Tra questi, troviamo libri di autrici e autori italiani e internazionali come Marco Buticchi, Andrea Camilleri, Bernard Cornwell, Ildefonso Falcones, Enrico Galiano, James Patterson, Philip Pullman e Gabrielle Zevin.

Non è finita, lettrici e lettori hanno a disposizione anche la promozione “Black Sunday“: solo domenica 29 novembre, 25 altri titoli in offerta speciale al 70%.

Tra questi, anche romanzi firmati da autrici e autori bestseller come Alice Basso, Donato Carrisi, Erin Doom, Alessia Gazzola, Francesca Giannone e Marco Vichi.

Ecco i particolari sulla promozione ebook del momento:

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