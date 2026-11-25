“Libri davvero interattivi, in una frazione del tempo”. Questa la promessa di PubCoder 6, la nuova versione del software per creare ebook interattivi e accessibili, per Mac e Windows, che utilizza l’AI. “Per anni i libri digitali più belli, quelli illustrati, interattivi, letti ad alta voce, sono stati un lusso: servivano tempo, budget e competenze tecniche. Ora si potrà partire da quello che si ha già, un testo, un PDF, un libro di carta, per trasformarlo un’esperienza che coinvolge i lettori, in classe e a casa. Per chi fa libri per la scuola e per i ragazzi è una piccola rivoluzione” – I particolari

Dal 28 giugno 2025, l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act “significa, per il mondo dell’editoria, un vero e proprio cambio di prospettiva. L’accessibilità dovrà essere integrata fin dall’inizio del processo editoriale, dalla progettazione del contenuto fino alla sua distribuzione, andando a creare un ecosistema editoriale accessibile”, ci aveva spiegato infatti in un’intervista Cristina Mussinelli, segretario generale della Fondazione LIA, organizzazione no profit per promuovere la cultura dell’accessibilità. Una novità significativa per il settore degli ebook accessibili, e non solo.

Quando si parla di accessibilità, tra l’altro, i titoli più difficili da gestire sono soprattutto i libri illustrati: richiedono il layout fisso e oggi si rendono accessibili quasi sempre a mano, o affidandoli a un service.

È in questo contesto che entra in gioco PubCoder 6, un assistente AI che modifica le pagine, l’import da Word ed EPUB e la narrazione dell’autore sincronizzata con il testo, sul computer di chi lo realizza.

Come funziona PubCoder 6?

PubCoder 6 è la nuova versione del software desktop della PubCoder Srl, un programma per creare ebook interattivi e accessibili, per Mac e Windows. In pratica, PubCoder 6 importa un file Word o un EPUB reflowable, lo impagina come ebook a layout fisso o interattivo e sincronizza la narrazione dell’autore con il testo come Media Overlays EPUB 3, frase per frase o parola per parola. Un assistente AI costruisce e modifica le pagine a partire da istruzioni in linguaggio naturale, con la chiave API Claude, OpenAI o Gemini del cliente.

Si impagina dunque un libro digitale come si farebbe con un libro di carta, ma con quello che la carta non può fare: animazioni, suoni, giochi e quiz, una voce che legge il testo mentre le parole si illuminano.

“Per anni i libri digitali più belli, quelli illustrati, interattivi, letti ad alta voce, sono stati un lusso: servivano tempo, budget e competenze tecniche. Con PubCoder 6 finalmente chiunque può costruirli. Si parte da quello che si ha già, un testo, un PDF, un libro di carta, e lo si trasforma in un’esperienza che coinvolge i lettori, in classe e a casa. Per chi fa libri per la scuola e per i ragazzi è una piccola rivoluzione”, sottolinea Paolo Albert, co-fondatore e CTO di PubCoder.

La PubCoder Srl, con sede a Torino, sviluppa software per editori e creativi dal 2013. PubCoder, il suo software desktop, è usato da editori, scuole e programmi educativi per creare ebook e app interattivi e accessibili, esportati in EPUB 3, HTML5 e come app native iOS e Android.

<span data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Gli EPUB a layout fisso esportati da PubCoder 6 non presentano errori in Ace, il validatore di accessibilità del DAISY Consortium. La parte che nessun controllo automatico vede (ordine di lettura, descrizioni delle immagini, lettori di schermo) è stata messa a punto con i team UNICEF che lavorano ai libri di testo accessibili, dove PubCoder è usato dal 2018, e in un audit di accessibilità esterno di Mondadori Education (Black Cat Cideb) con la Fondazione LIA.

PubCoder 6 è disponibile (a pagamento) per Mac e Windows su pubcoder.com.