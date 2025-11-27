Black Friday & Cyber Monday 2025: oltre 600 ebook in sconto

Dal 28 novembre all’1 dicembre, in occasione del Black Friday e del Cyber Monday, oltre 600 ebook in sconto nei principali negozi online. Tra le autrici e gli autori protagonisti, anche Alice Basso, Alessia Gazzola, Donato Carrisi, Tiziano Terzani e Andrea Vitali

Si avvicinano il Black Friday 2025 (in programma il 28 novembre) e il Cyber Monday (l’1 dicembre).

Per l’occasione, lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook troveranno nei principali negozi online una speciale offerta: in sconto, infatti, dal 28 novembre a lunedì 1 dicembre saranno disponibili oltre 600 ebook, davvero per tutti i gusti…

Sarebbe impossibile elencare tutti i romanzi e i saggi in sconto. Proviamo a citarne solo alcuni: si va da Stonehenge di Bernard Cornwell a Lo strano viaggio di un oggetto smarrito di Salvatore Basile, passando per Un bello scherzo di Andrea Vitali e Il grido della rosa di Alice Basso, fino ad arrivare a Non ti manchi mai la gioia di Vito Mancuso e Il movente di Javier Cercas.

E ancora, in sconto, tra gli altri, anche La donna dei fiori di carta di Donato Carrisi, Proprio come te di Nick Hornby, La strangera di Marta Aidala, L’allieva di Alessia Gazzola e La fine è il mio inizio di Tiziano Terzani.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

