Chi era veramente Raul Gardini? Perché, dopo trent’anni dalla morte, sulla sua controversa figura di imprenditore e di visionario, protagonista di momenti fondamentali della vita del nostro Paese, è caduto il velo dell’oblio?

E perché può essere importante ricostruirla oggi, rievocando successi, scalate, speculazioni fallite, lotte famigliari e scontri di potere che sembrano presi da una serie tv di successo? Raul Gardini, così famoso, così dimenticato…

A raccontare vita, morte e imprese del magnate che sfidò l’Italia arriva Chiedi chi era Gardini, nuova serie podcast in 5 episodi settimanali condotta da Carlo Annese e realizzata da Piano P per il Narratore Audiolibri. La prima puntata è già disponibile nelle principali piattaforme audio e nel sito del Corriere della Sera.

Il podcast si lega al libro L’ultima notte di Raul Gardini di Gianluca Barbera, edito da Chiarelettere (mentre l’audiolibro è proposto da il Narratore).

Una data fondamentale in questa storia è rappresentata dal 23 luglio 1993. Parliamo infatti del giorno in cui Gardini avrebbe dovuto essere interrogato nell’inchiesta sulla “madre di tutte le tangenti” per Enimont. Raul Gardini muore con un colpo di pistola alla tempia. Per l’Italia degli anni ’90, travolta da Mani Pulite e dalle stragi di mafia, è un nuovo choc. Gardini è uno degli italiani più noti al mondo: come capo della Ferruzzi Montedison, un impero industriale tra chimica agricoltura e media, e per le imprese del suo Moro di Venezia nella Coppa America di vela.

Tra i tanti testimoni dell’epoca intervistati in questo podcast – ex manager del Gruppo, collaboratori di Raul Gardini, giornalisti ed esperti –, anche Carlo Sama, marito di Alessandra Ferruzzi, l’ultima dei quattro figli del fondatore.

Dopo essere stato a lungo molto vicino a Gardini, Sama venne incaricato dalla famiglia di guidare la Ferruzzi Montedison dal giugno 1992 fino all’intervento di Mediobanca dell’anno successivo. Dopo un lungo silenzio, Sama (che fu anche coinvolto nel processo per la maxitangente Enimont) ha accettato di parlare, per raccontare la sua verità dei fatti, “sulla base di dati oggettivi ma soprattutto documentali”.

Attraverso le parole di chi lo ha conosciuto da vicino, questa inchiesta giornalistica, realizzata in occasione dell’uscita dell’audiolibro L’ultima notte di Raul Gardini, racconta la parabola di un uomo che ha sfidato le convenzioni, un manager che ha saputo guardare lontano e ha lasciato un’eredità pesante, non senza dubbi e contraddizioni. Conoscerla, oggi, può farci capire chi siamo diventati.

Il podcast è arricchito, tra gli altri, dalle testimonianze di Barbera, giornalista e autore, Mario Bonaccorso, esperto di bioeconomia, Piero Colaprico, giornalista e scrittore, Piercamillo Davigo, ex magistrato, e Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e ora presidente della casa editrice Longanesi e della Fondazione Corriere.