Come diventare una nuova voce degli audiolibri

Mondadori Studios lancia il progetto di recruiting “Senti Chi Legge”. L’iniziativa mirata trovare una nuova voce per gli audiolibri. Ecco come partecipare

Sognate di diventare narratrici e narratori di audiolibri?

Senti Chi Legge è la nuova iniziativa di Mondadori Studios che mira a valorizzare il talento vocale e la passione per la narrazione, offrendo proprio la possibilità di diventare una nuova voce degli audiolibri delle case editrici del Gruppo.

Come si legge nella presentazione, il narratore “svolge un ruolo fondamentale all’interno di un audiolibro, e l’interpretazione emotiva crea un’esperienza di ascolto unica e personale”. Una lettura appassionata “può trasformare una storia in un viaggio indimenticabile e la voce può diventare il ponte che dal contenuto scritto arriva direttamente al cuore dell’ascoltatore”

L’iniziativa Senti Chi Legge offre a chi è maggiorenne l’opportunità di candidarsi, mettendo alla prova il proprio talento vocale e la capacità di dar vita alle storie.

La partecipazione è aperta a chiunque desideri mettersi in gioco: è possibile inviare un provino registrato in autonomia attraverso sentichilegge.it oppure usufruire gratuitamente degli studi di registrazione, partner di Mondadori Studios in questa attività secondo le modalità indicate sul sito. “Ogni partecipante avrà l’opportunità di dimostrare le proprie abilità leggendo un brano scelto tra i generi preferiti dagli ascoltatori: thriller, fantasy, romance e narrativa”.

L’invio delle candidature si concluderà il 12 febbraio. Dopo una prima selezione, una giuria interna costituita da esperti provenienti dal mondo audio e dal mondo editoriale

individuerà 8 finalisti, che si esibiranno dal vivo il 26 febbraio al Teatro del Borgo di Milano, di fronte a una giuria che ne decreterà il vincitore.

Tra i membri del panel giudicante ci saranno: l’attore e lettore Francesco Montanari, l’autore e content creator Davide Avolio e la vocal coach e cantante Annaluisa Giansante (in arte Anna Lu), accompagnati dalla madrina Martina Levato, booktoker e lettrice di audiolibri, e dai presentatori Edoardo Zaggia e Alberto Sacco.