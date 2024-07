“Conto alla rovescia”, un thriller (a quattro mani) che inverte la rotta del tempo

Un viaggio a ritroso nel male fino al sorprendente inganno che si cela nelle ultime pagine: in uscita il 16 luglio in ebook il thriller “Conto alla rovescia” di Salvatore Lecce e Cataldo Cazzato, finalisti al torneo IoScrittore

Dal torneo letterario IoScrittore alla pubblicazione: esce il 16 luglio in ebook Conto alla rovescia, thriller firmato da Salvatore Lecce e Cataldo Cazzato, due amici che condividono la passione per la scrittura e che firmano dunque un romanzo a quattro mani. E che, tra l’altro, non sono dei debuttanti assoluti: i loro racconti Natale con il morto (2016) e Amaranto e Porpora (2018), infatti, sono stati pubblicati in appendice ai volumi del Giallo Mondadori, e dal racconto L’albero di Elisa (2018) è stata tratta l’omonima opera teatrale a cura della compagnia Trinaura Teatro.

Veniamo alla trama del nuovo libro, che porta a Bari, dove il luogotenente dei carabinieri Vito Amoruso è alle prese con un caso complicato che, grazie anche al lavoro dei suoi collaboratori, sembra giunto a un’insperata soluzione.

Sempre nel capoluogo pugliese, a pochi chilometri di distanza, un ragazzo, Nicola Greco, si risveglia in una stanza sprangata senza sapere il perché sia stato rapito due giorni prima.

Non è finita: nella trama di Conto alla rovescia lettrici e lettori si imbatteranno anche in un misterioso personaggio ossessionato dal pensiero ricorrente di uccidere, Luca Torre. E, a chiudere il cerchio, ecco Daniel Basile, figlio di un pregiudicato e amico di Nicola, in cerca di riscatto con il padre, che stringe amicizia con uno spacciatore albanese di nome Bledar.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Qual è il filo sottile e inestricabile che lega queste vicende l’una con l’altra? In un viaggio a ritroso di sette giorni, nel territorio di Bari e provincia, prende corpo un thriller che nasconde un inganno.

Quanto alla coppia di autori, oltre ai racconti già citati e al libro protagonista a IoScrittore, ha già firmato il thriller La via del silenzio (2018), il noir Il Puparo (2020) e il giallo storico Mary Celeste (2022), tutti editi da goWare.

Quanto alla partecipazione al torneo di GeMS, Salvatore Lecce e Cataldo Cazzato spiegano: “Avevamo già partecipato in passato a IoScrittore, raggiungendo in diverse occasioni le semifinali. Abbiamo sempre avuto un riscontro positivo da parte dei lettori/scrittori, facendo tesoro dei loro consigli per migliorare il testo. Se si partecipa con questo obiettivo ultimo, non si rischia mai di rimanere delusi”.