Quattro famiglie, quattro destini intrecciati sullo sfondo di un secolo scintillante e martoriato: è questo il nucleo centrale del romanzo “La rabbia” di Daniela De Prato, tra i finalisti del torneo letterario IoScrittore, che ora esce in ebook

Il destino è un fiume carsico, capace di inabissarsi per lunghi tratti, lungo la linea del tempo, per poi riapparire all’improvviso e travolgere vite e situazioni. La Storia può essere un sortilegio sotterraneo, sorgente d’amore e radice di maledizione, capace di ridefinire i luoghi e rimescolare le carte dell’esistenza.

Con questo libro Daniela De Prato, originaria di Udine, ha preso parte a IoScrittore, il torneo letterario gratuito promosso dal gruppo GeMS. Il romanzo, intitolato La rabbia e giunto in finale, ora viene proposto in ebook.

Quattro famiglie italiane a cavallo del Novecento intrecciano le loro vicende, dal Friuli alla Toscana, dal Brennero alla valle dell’Agri, riversando passioni e viltà, ipocrisie e grandi gesti, nefandezze oscure e piccoli eroismi nel grande fiume della storia di un Paese scintillante e martoriato.

Il filo conduttore è un processo, ai giorni nostri, in cui Clara, Alexandra e Pietrangelo rischiano molto delle loro giovani vite a causa di un gesto eclatante, una sfida violenta e simbolica portata alla potente Multinazionale, responsabile dello scempio di un territorio e della morte di persone. Di fronte a loro, in una capriola del fato, c’è Antonio, il giudice che ha stabilito un nesso tanto sottile quanto resistente tra lui e gli imputati, che risale nel tempo. I volti che ha davanti, le colpe che deve giudicare non gli sono totalmente estranei.

Un affresco composto da una spirale di percorsi intimi, da un tratto particolare e attento sullo sfondo di un Paese, l’Italia, la cui storia resta segnata da slanci, mediocrità e colpe inconfessate, e dove ogni possibilità di futuro è comunque legata alla capacità individuale di guardarsi dentro e di assumersi le proprie responsabilità.

Daniela De Prato è nata a Udine, ma la sua vita si è spostata spesso dai confini nordorientali dell’Impero a quelli più meridionali – la Sicilia, l’Appennino lucano e il centro Italia – fino alla sua capitale. Forse per questo l’Italia, con le sue piaghe e bellezze, l’umanità a volte sfregiata a volte santa dei suoi abitanti, è al centro della sua scrittura. Ha pubblicato due romanzi: Il sole negli occhi (TEA, 2010) ed Exit (Mincione Edizioni, 2015). Oggi vive nuovamente ai confini nordorientali dell’Impero, dove si occupa di musei e del suo finalmente amato ambiente alpino.