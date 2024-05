Arrivano gli ebook a colori: ecco un’offerta dedicata (fino al 30 maggio)

Mentre arrivano gli ereader a colori, dal 24 al 30 maggio è in programma una promozione caleidoscopica: un colore per ogni genere letterario – I dettagli

I colori sono arrivati nel mondo degli ereader (qui i particolari sull’ultima novità in casa Kobo) e nei principali negozi online arriva un’offerta dedicata per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook.

Dal 24 al 30 maggio, quindi una promozione caleidoscopica, “Leggere a colori”, un colore per ogni genere letterario:

–Azzurro, “il colore dell’amicizia”, con tanti romanzi di formazione e storie d’amicizia;

–Arancione, “il colore della vitalità e dell’energia”, che si sposano con il genere d’azione e avventura;

–Bianco, “il colore della semplicità e della purezza”, ma anche delle pagine della narrativa moderna e contemporanea;

–Blu, “il colore che emana calma e serenità, come la selezione proposta di titoli di self help e spiritualità”;

–Giallo, “il colore dell’allegria, della solarità e positività dei curiosi, per i quali è stata pensata una lista di titoli ad alto tasso di creatività”;

–Nero, “il colore del mistero, perfetto per gialli & thriller”;

–Rosa, “il colore delicato della serenità” che si prova dopo la lettura di un romanzo “feel good”;

–Rosso, “il colore della passione, che attira a sé i romance”;

–Viola, “il colore della magia: che altro aggiungere se non tanti titoli di genere fantasy?”

Qui i particolari sull'offerta:

