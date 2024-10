30 ebook amatissimi in offerta per l’intero mese di ottobre 2024

Un‘offerta da non mancare per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook: per tutto il mese di ottobre 2024, infatti, 30 titoli, scelti tra quelli con le migliori recensioni da parte di lettrici e lettori, saranno infatti disponibili a metà prezzo nei principali negozi online.

Una selezione di romanzi in versione digitale da non mancare, dunque.

Tra gli ebook in sconto, anche Galeotto fu il collier e Il meccanico Landru di Andrea Vitali, L’istinto del predatore di James Patterson, Congo di Michael Crichton, La treccia di Laetitia Colombani e Fiore di roccia di Ilaria Tuti.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

