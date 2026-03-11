Ebook: in offerte 30 opere di Dario Fo, a 100 anni dalla nascita del Nobel

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Dario Fo (1926-2016), che ricorrono il 24 marzo, arriva nei principali negozi online un’offerta su una selezione di 30 ebook, che saranno per tutto il mese scontati a partire dal 50%.

Un invito a riscoprire l’opera di un grande autore, premio Nobel per la letteratura nel 1997.

Artista poliedrico, attore, regista, drammaturgo e scrittore, Fo ha rinnovato il teatro comico italiano, attraverso spettacoli in cui si fonde umorismo, comicità derivata dalla Commedia dell’Arte e satira popolare.

Sintesi della sua produzione è Mistero Buffo, (edito da Guanda in un’edizione che raccoglie i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni fino all’ultima rappresentazione del 2016) spettacolo in cui l’attore rielaborava antichi testi e tradizioni medievali padane strizzando l’occhio alla contemporaneità.

Sempre in occasione del centenario dello scrittore, Guanda pubblica Donne! Donne! Donne! (non presente in questa promozione ebook), un volume che raccoglie una selezione di dieci commedie e monologhi sul tema femminile, scritti a quattro mani con la moglie e compagna artistica Franca Rame. Si tratta di storie di madri con figli problematici, ragazze alla scoperta della sessualità, mogli con dubbi e manie… Ma anche di storie di abusi e di corpi violati, di resistenza e di lotta.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

