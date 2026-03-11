Dario Fo
Ebook e digitale

Ebook: in offerte 30 opere di Dario Fo, a 100 anni dalla nascita del Nobel

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 11.03.2026

A cento anni dalla nascita dell’artista Dario Fo (1926-2016), per tutto il mese di marzo sono in offerta, scontate fino al 50%, una selezione di edizioni ebook del Premio Nobel per la Letteratura 1997 – I particolari sulla promozione

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Dario Fo (1926-2016), che ricorrono il 24 marzo, arriva nei principali negozi online un’offerta su una selezione di 30 ebook, che saranno per tutto il mese scontati a partire dal 50%.

Un invito a riscoprire l’opera di un grande autore, premio Nobel per la letteratura nel 1997.

Artista poliedrico, attore, regista, drammaturgo e scrittore, Fo ha rinnovato il teatro comico italiano, attraverso spettacoli in cui si fonde umorismo, comicità derivata dalla Commedia dell’Arte e satira popolare.

Può interessarti anche

La vita, le battaglie, il teatro e i libri del
Redazione Il Libraio 14.10.2016 La vita, le battaglie, il teatro e i libri del "giullare" Dario Fo

Sintesi della sua produzione è Mistero Buffo, (edito da Guanda in un’edizione che raccoglie i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni fino all’ultima rappresentazione del 2016) spettacolo in cui l’attore rielaborava antichi testi e tradizioni medievali padane strizzando l’occhio alla contemporaneità.

Sempre in occasione del centenario dello scrittore, Guanda pubblica Donne! Donne! Donne! (non presente in questa promozione ebook), un volume che raccoglie una selezione di dieci commedie e monologhi sul tema femminile, scritti a quattro mani con la moglie e compagna artistica Franca Rame. Si tratta di storie di madri con figli problematici, ragazze alla scoperta della sessualità, mogli con dubbi e manie… Ma anche di storie di abusi e di corpi violati, di resistenza e di lotta.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS
SU KOBO
SU AMAZON
SU LAFELTRINELLI
SU LIBRERIECOOP

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Fotografia header: Getty Images 26-02-16

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte