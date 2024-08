250 ebook in offerta per la fine dell’estate

Romance, gialli, thriller, fantasy e grandi nomi della letteratura contemporanea: dal 30 agosto all’1 settembre 250 libri digitali in offerta, suddivisi in 5 percorsi

La fine delle vacanze si avvicina, ma le promozioni ebook non finiscono: dal 30 agosto all’1 settembre, nei principali negozi online, sono infatti a disposizione 250 libri digitali in offerta, suddivisi in 5 percorsi: romance, narrativa, saggistica, gialli e thriller e fantasy e fantascienza.

Tra le autrici e gli autori protagonisti della promozione grandi nomi come (solo per citarne alcuni), Federica Bosco, Michael Crichton, Federica Bosco, Donato Carrisi, Catherine Dunne, Enrico Galiano, Anne Rice, James Patterson, Clara Sanchez, Ilaria Tuti e Andrea Vitali.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

