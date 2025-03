Rinascere in primavera? Ecco l’offerta ebook perfetta…

Dal 21 al 23 marzo in sconto 40 romanzi (in versione ebook) capaci di portare un senso di rinnovamento e speranza (come la primavera)… – I particolari sulla promozione

Un’offerta ebook, disponibile nei principali negozi online, pensata per l’inizio della primavera 2025: dal 21 al 23 marzo, sono infatti disponibili in promozione 40 romanzi, feel good e non solo, per lettrici e lettori che aspettano con impazienza la stagione primaverile, capace di portare un senso di rinnovamento e speranza, lo stesso che anima le pagine dei libri in sconto.

Tra gli ebook coinvolti, troviamo: Dopo Narciso la primavera di Federica Bosco, Una spola di filo blu di Anne Tyler e Avrò cura di te di Chiara Gamberale e Massimo Gramellini.

E ancora, L’arte di sbagliare alla grande di Enrico Galiano, È giusto obbedire alla notte di Matteo Nucci, home body di Rupi Kaur, L’equilibrio delle lucciole di Valeria Tron e Se mi guardo da dentro di Ilenia Zedda.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

