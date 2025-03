Oltre 45 libri che lasciano un segno indelebile: l’offerta ebook da non mancare

Un’offerta ebook suggestiva quella in programma dal 14 al 30 marzo nei principali negozi online. Coinvolge 45 titoli speciali – I particolari

Pagine capaci di lasciare un segno indelebile nel cuore di molti lettori e molte lettrici: è un’offerta ebook suggestiva quella in programma, nei principali negozi online, dal 14 al 30 marzo, e coinvolge 45 titoli speciali, disponibili a partire da 1,99€.

Spazio a libri molto diversi tra loro. Tra gli ebook in promozione, troviamo infatti opere come Chiamami col tuo nome di André Aciman, Ci vediamo un giorno di questi di Federica Bosco, In un paese bruciato dal sole di Bill Bryson.

E ancora, Costanza e buoni propositi di Alessia Gazzola, Matilde di Roald Dahl, Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren (libro amatissimo che quest’anno festeggia i suoi primi 80 anni), Il dio delle piccole cose di Arundhati Roy e Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa di Luis Sepúlveda. Oltre a molte altre…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

