Dal 24 al 26 marzo nei principali negozi online è in offerta una selezione di 50 titoli per ragazzi e ragazze a metà prezzo – I dettagli

In occasione della Giornata nazionale per la promozione della lettura (che ricorre il 24 marzo), dal 24 al 26 marzo nei principali negozi online è in offerta una selezione di 50 titoli per ragazzi e ragazze a metà prezzo.

In promozione anche James e la pesca gigante e altri libri di Roald Dahl, e La bussola d’oro e altri libri di Philip Pullman…

