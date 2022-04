Una promozione ebook per le vacanze pasquali, dedicata a narrativa, thriller, romance, fantasy, fantascienza, biografie e memoir… – I particolari

Per le lettrici e i lettori che amano leggere anche in ebook arriva un’interessante offerta nei giorni delle vacanze pasquali: dal 15 al 18 aprile nei principali negozi online sono in sconto circa 200 titoli, tra narrativa, thriller, romance, fantasy, fantascienza, biografie e memoir…

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LA FELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC