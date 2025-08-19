Dai thriller ai classici: oltre 450 ebook in sconto fino al 24 agosto

Dai gialli ai thriller, passando per le opere cult e i classici della letteratura, senza dimenticare romance e noir metropolitani. In offerta, fino al 24 agosto, 450 ebook, tra cui anche romanzi d’avventura e libri per bambini e ragazzi – I particolari sulla promozione e sui libri in sconto

In cerca di letture per l’estate? Per chi apprezza anche gli ebook, nei principali negozi online arriva Summer Compilation, una promozione che coinvolge 450 titoli in digitale, proposti in sconto dall’8 al 24 agosto.

Spazio a 9 “playlist” (da 50 ebook ciascuna). Tanti i generi coinvolti: si va dai gialli ai thriller, passando per le opere cult e i classici della letteratura, senza dimenticare romance e noir metropolitani. In offerta anche romanzi d’avventura e libri per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche libri da cui sono stati tratti film o serie tv di successo…

Tra gli ebook in sconto, ad esempio, opere diversissime tra loro come Non ditelo allo scrittore di Alice Basso, Il primo caffè della giornata di Toshikazu Kawaguchi, La luce che è in noi di Michelle Obama, La luna e i falò di Cesare Pavese, La Zia Ciabatta di Andrea Vitali e la trilogia di Trainspotting di Irvine Welsh.