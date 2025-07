L’offerta per l’estate: fino al 27 luglio ogni giorno 200 ebook in sconto

Per moltissime lettrici e lettori le vacanze estive sono vicine, o sono già cominciate. E, per chi ama leggere anche in ebook, nei principali negozi online sono in offerta per una settimana centinaia di libri, per tutti i gusti. Per la precisione, 200 al giorno…

La promozione in questione, in programma fino al 27 luglio, riguarda infatti tutti (o quasi) i generi narrativi.

Si parte il 21 luglio con la narrativa, per poi passare al romance e ai libri feel good il 22 luglio; il 23 luglio tocca alla saggistica, e il 24 ai romanzi d’azione e avventura; sabato 26 è il momento di noir, gialli e thriller e domenica 27 si chiude con i bestseller degli ultimi mesi.

Tra le edizioni ebook in sconto, anche quelle di libri come Una stella senza luce e Scrivere è un mestiere pericoloso di Alice Basso, Il maestro delle ombre e altri thriller di Donato Carrisi, Il mondo perduto e Jurassic Park di Michael Crichton, Niente da perdere e altri thriller di Lee Child, Fallire e vivere felici di Alain De Botton, La cattedrale del mare di Ildefonso Falcones (e altri suoi successi), Una vita non basta e altri romanzi di Enrico Galiano, Arabesque di Alessia Gazzola, Ci vediamo per un caffè di Toshikazu Kawaguchi, La scomparsa dei colori di Luigi Manconi, Non ti manchi mai la gioia – Breve itinerario di liberazione e Il dono della gioia di Vito Mancuso, Un caso maledetto e altri gialli di Marco Vichi, Un bello scherzo e altre opere di Andrea Vitali, oltre a moltissimi altri romanzi e saggi in digitale.

