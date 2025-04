L’offerta di Pasqua: 80 ebook in sconto dal 18 al 21 aprile

Arriva una promozione ebook speciale in vista della Pasqua: dal 18 al 21 aprile in offerta 80 titoli, tra gialli, thriller, romance e saggi

In cerca di nuove letture per i giorni di Pasqua? Nei principali negozi online, arriva una promozione ebook speciale: dal 18 al 21 aprile in offerta 80 titoli a partire da 1,99 euro, suddivisi in 5 gruppi, che soddisferanno tutte le lettrici e i lettori. Da chi apprezza la fantascienza a chi preferisce il romance, passando per gialli e thriller, per la narrativa d’autore e per la saggistica.

Tra gli ebook in offerta (a conferma della varietà della selezione), anche La strangera di Marta Aidala, Un grido di luce di Abi Daré, L’ultimo conclave di Glenn Cooper, Studiare per amore di Nicola Gardini, In presenza del nemico di Elizabeth George, Attraverso la vita di Sigrid Nunez, Qualcosa di personale di James Patterson e Pietra dolce di Valeria Tron.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

