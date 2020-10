Ebook, le promozioni dell’autunno: un ottobre di sconti

È arrivato l’autunno, la stagione giusta per passare le serate sotto le coperte a leggere (anche) in ebook. Ecco alcune tra le promozioni che lettrici e lettori troveranno nei negozi online. In sconto romanzi e saggi firmati da grandi autori di oggi e di ieri

Autunno, primi freddi e tanta voglia di leggere. Non solo in cartaceo, ma anche in ebook. Sì perché non mancano le offerte legate ai libri digitali nei principali negozi online. Ecco qualche esempio.

Partiamo dalla promozione “daily deal”, con una serie di libri in sconto, a partire dal 70%, per un solo giorno durante il mese di ottobre. Tra i romanzi in offerta, Bello, elegante e con la fede al dito (Garzanti) di Andrea Vitali, La cattedrale del mare e Gli eredi della terra (Longanesi) di Ildefonso

Falcones, Terra Alta (Guanda) di Javier Cercas, Clean – Tabula rasa (Nord) di Glenn Cooper, La ragazza nella nebbia (Longanesi) di Donato Carrisi e Fiore di roccia (Longanesi) di Ilaria Tuti, oltre a un classico come Ragazzi di vita (Garzanti) di Pasolini.

Siamo solo all’inizio: tra le promozioni di ottobre 2020 ce n’è anche una mensile dedicata alla fiction e alla non-fiction, con una selezione di romanzi, saggi e manuali scontati a partire dal 50% per tutto il mese. Tra gli ebook della promozione in questione troviamo La fisica dei perplessi (Bollati Boringhieri) di Jim Al-Khalili, Alan Turing (Bollati Boringhieri) di Andrew Hodges, Tanti piccoli fuochi di Celeste Ng, Il trucco c’è e si vede (Chiarelettere) di Beatrice Mautino, Il mio cuore cattivo (Corbaccio) di Wulf Dorn, Tempo curvo a Krems (Garzanti) di Claudio Magris, Il corso dell’amore (Guanda) di Alain De Botton, Ogni cosa è illuminata (Guanda) di Jonathan Safran Foer, Il senso dell’elefante (Guanda) di Marco Missiroli, Stirpe di navigatori (Longanesi) di Marco Buticchi e La tentazione di essere felici (Longanesi) di Lorenzo Marone, oltre a molti altri.

Non è finita: dal 7 al 20 ottobre è prevista una promo “stagionale”. Sì perché, come si diceva all’inizio, è arrivato l’autunno, la stagione giusta per passare le serate sotto le coperte a leggere. Lettrici e lettori troveranno a metà prezzo le versioni ebook di alcuni libri firmati da autrici e autori molto amati come Alice Basso, Donato Carrisi, Luis Sepúlveda e Valérie Perrin, solo per citarne alcuni.

E chiudiamo con la cosiddetta promozione “all you can read”: dal 9 al 15 ottobre, chi ama leggere (anche) in ebook si imbatterà negli store in 7 percorsi di lettura con 40 titoli l’uno a prezzi scontati (da 1,99 a 3,99 euro). I percorsi previsti sono:

• Gialli e noir

• Film e Serie TV

• Narrativa e letteratura

• Narrativa feel good

• Saggi, self help, salute

• Azione e avventura

• Thriller

Non resta che augurare buone letture!