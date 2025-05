150 ebook dedicati al mondo dei libri in sconto per il Salone di Torino

Un’offerta ebook da non mancare in occasione del Salone del Libro di Torino: dal 15 al 19 maggio è infatti disponibile in sconto una selezione di 150 titoli sul mondo dei libri e dell’editoria – I particolari

In occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, nei principali negozi online arriva un’offerta ebook da non mancare: dal 15 al 19 maggio è infatti disponibile in sconto una selezione di 150 titoli sul mondo dei libri e dell’editoria: storie “feelgood” ambientate in librerie e biblioteche, romanzi dalle atmosfere cozy sul potere salvifico della lettura, gialli risolti da abili librai e libraie, oppure tramite antichi manoscritti, senza dimenticare la saggistica meta-letteraria.

Una selezione speciale, infine, è dedicata agli ebook illustrati per esplorare, a un prezzo scontato, anche tramite i device in esposizione al Salone, le nuove frontiere della lettura digitale…

Tra le opere in promozione, anche Memorie minime di Giulio Bollati, Finché non aprirai quel libro di Michiko Aoyama, La rilegatrice di storie perdute di Cristina Caboni, I cento libri di Piero Dorfles, Il libro di Gian Arturo Ferrari, L’amico fedele di Sigrid Nunez e La libraia del Cairo di Nadia Wassef.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

