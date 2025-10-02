Noam Chomsky gettyeditorial 18-06-2024
Guardare con occhi critici il mondo: in sconto le edizioni ebook dei saggi di Noam Chomsky

di Redazione Il Libraio 02.10.2025

Dal 3 al 6 ottobre, in offerta 25 ebook di Noam Chomsky, linguista, filosofo e saggista americano, un punto di riferimento della sinistra radicale internazionale – I particolari sulla promozione

Nei principali negozi online, dal 3 al 6 ottobre, arriva una promozione ebook consigliata a tutti i lettori e le lettrici che vogliono provare a comprendere l’attualità e guardare con occhi nuovi (e critici), e mente aperta, la Storia. Al centro, infatti, ci sono le opere di Noam Chomsky, linguista, filosofo americano, e saggista prolifico e spesso controcorrente.

Tra geopolitica, media e potere, i suoi libri, pubblicati in Italia da Ponte alle Grazie, affrontano tante questioni dirimenti per il nostro presente e futuro.

Chomsky:
In sconto fino al 60%, tra gli altri, libri come Terrorismo occidentale (2015), Le conseguenze del capitalismo (2022) e Sopravvivere al XXI secolo (2024).

Chomsky, nel corso della sua carriera si è occupato di molti temi,  attraverso articoli accademici e libri divulgativi e, a 96 anni, resta un punto di riferimento della sinistra radicale internazionale.

 

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS
SU KOBO
SU AMAZON
SU LAFELTRINELLI
SU LIBRERIECOOP

