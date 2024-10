280 ebook a metà prezzo: in offerta il meglio della narrativa

Arriva una promozione speciale nei principali negozi online, pensata per lettrici e lettori che amano leggere anche in digitale: dall’11 al 17 ottobre spazio infatti a una settimana di offerte per affrontare, attrezzate e attrezzati di buone letture, l’arrivo dell’autunno. Con 280 ebook, a metà prezzo, suddivisi in 8 percorsi: spazio al meglio della narrativa, ai romanzi d’ambientazione regency, ai romanzi storici, alle storie d’amore, al cozy crime, alle storie dall’Asia, alla narrativa dagli ingredienti culinari, e ai romanzi d’azione e avventura.

Tra gli ebook in sconto, anche Dopo le fiamme di Fernando Aramburu, Occhio di gatto di Margaret Atwood, Una piccola formalità di Alessia Gazzola, La reputazione di Ilaria Gaspari, Stradario aggiornato di tutti i miei baci di Daniela Ranieri, Nefertiti – La regina del sole di Christian Jacq e Rivelazioni di Michael Crichton.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC