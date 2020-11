Centinaia di ebook in offerta a dicembre

Il mese di dicembre 2020 sarà all’insegna delle offerte per chi legge (anche) in ebook, nei principali negozi online

Il mese di dicembre 2020 sarà all’insegna delle offerte per chi legge (anche) in ebook, nei principali negozi online. A partire dai “daily deal”, sempre apprezzati da lettrici e lettori. Tra le proposte di romanzi, saggi e manuali in sconto, per un solo giorno, e a partire dal 70%, il 13 dicembre troviamo anche, per la prima volta dall’uscita, l’ebook Costanza e buoni propositi, ultimo romanzo di Alessia Gazzola (disponibile solo per 24 ore a 2,99€).

Per il giorno di Natale, invece, sono in offerta in versione digitale, tra gli altri, titoli importanti dell’ultima annata come Terra alta di Javier Cercas, Il morso della vipera di Alice Basso, L’ultimo traghetto di Domingo Villar, Fiore di roccia di Ilaria Tuti.

Spazio poi alla promozione mensile che riguarda “fiction e non-fiction”, con una selezione di ebook di narrativa, saggistica e varia. Libri proposti con sconti a partire dal 50% per tutto il mese. Tra le autrici e gli autori coinvolti, Chiara Gamberale, Anna Dalton, Clive Cussler e Carlo Cracco.

A proposito di offerte da non perdere, suggeriamo anche la promozione “quasi Natale”: fino al 22 dicembre saranno infatti disponibili in versione ebook negli store principali quasi 30 titoli a metà prezzo: firmati da nomi come Donato Carrisi, James Patterson, Roald Dahl e Silvia Celani, per citarne alcuni.

Parliamo sempre di bestseller in offerta, con una selezione di successi proposti in ebook con prezzi compresi tra 1,99€ a 3,99€. L’offerta, che dura dal 7 dicembre al 4 gennaio, vede coinvolti titoli cult come La bussola d’oro di Philip Pullman, Tanti piccoli fuochi di Celeste Ng, Il pittore di anime di Ildefonso Falcones e Il vecchio che leggeva romanzi d’amore di Luis Sepúlveda, per citarne alcuni

Non è finita: il Gruppo editoriale Mauri Spagnol (editore de ilLibraio.it, ndr), ha selezionato oltre 60 titoli che hanno tenuto compagnia a lettrici e lettori in questo non facile 2020. Si tratta di opere di successo proposte fino al 5 dicembre con sconti fino al 50%. Qui solo alcuni dei grandi nomi presenti: Margaret Atwood, Stefania Auci, Lee Child, Glenn Cooper, Andrea Vitali, Roberto Costantini e Massimo Gramellini.