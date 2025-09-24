Ebook: a metà prezzo le opere di Sigmund Freud

In occasione della Giornata Mondiale dei Sogni, e fino a lunedì 29 settembre, sono in offerta le edizioni ebook delle opere di Sigmund Freud, psicoanalista austriaco che per primo ha esplorato il mondo onirico – Ecco i particolari sulla promozione

Una promozione ebook speciale, nei principali negozi online, dal titolo A tu per tu con Freud… che arriva, non a caso, in occasione della Giornata Mondiale dei Sogni, che ricorre giovedì 25 settembre.

Fino a lunedì 29 settembre, spazio quindi a un appuntamento imperdibile con il neurologo e psicoanalista austriaco, che per primo ha esplorato il mondo onirico: tutti i titoli di Sigmund Freud – pubblicati da Bollati Boringhieri – saranno infatti disponibili in edizione digitale a metà prezzo.

In sconto, tra gli altri, anche testi cruciali come L’interpretazione dei sogni, Introduzione alla psicoanalisi, Psicopatologia della vita quotidiana e Al di là del principio di piacere.

Freud nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856 (e morì a Londra – dove si era rifugiato insieme con la famiglia – il 23 settembre 1939).

Autore di opere di capitale importanza (tra le quali Totem e tabù), insegnò all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto ad abbandonare l’Austria in seguito all’annessione alla Germania nazista. Freud è stato un pensatore che, inventando la psicoanalisi, ha cambiato per sempre il corso degli studi psicologici. E ancora oggi il suo pensiero genera riflessioni e apre nuove strade…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU LIBRERIECOOP