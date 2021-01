Ebook: tante promozioni a gennaio 2021

Per lettrici e lettori che amano leggere (anche) in ebook, il 2021 si apre con numerose offerte proposte dai principali negozi online. Nella nostra selezione trovano spazio saggi, manuali e romanzi di tutti i generi

Non mancheranno ad esempio i Daily deal, con i libri di autori molto amati in sconto (a partire dal 70%) per un solo giorno. Qualche esempio? Il 2 gennaio è in offerta a 2,99€ Terra Alta di Javier Cercas, e il 9 gennaio tocca al nuovo libro di Daniela Collu, Un minuto d’arte (per 24 ore a 1,99€), mentre il 10 gennaio è in offerta a 1,99€ Mai stati così uniti (Tea) di Simona Siri, un libro divertente, capace di raccontare le differenze più profonde tra Italia e Stati Uniti, viste da un osservatorio speciale: la coppia.

Veniamo a un’altra promozione, quella mensile dedicata a fiction e non-fiction, con una selezione di romanzi e di titoli di varia scontati a partire dal 50% per tutto il mese di gennaio. Tra i libri coinvolti, Eccomi di Jonathan Safran Foer, Tutta la vita che vuoi di Enrico Galiano, La distanza tra le stelle di Lily Brooks-Dalton (il romanzo che ha ispirato il film Netflix The Midnight Sky).

La nostra selezione di offerte che riguardano il mondo ebook prosegue con la promozione “New Year… New you!”: l’inizio di un nuovo anno porta con sé sempre buoni propositi, per questo sono stati selezionati più di 30 titoli (scontati da 1,99€ a 3,99€ per tutto il mese di gennaio 2021) di autori come Giorgio Nardone, Richard Wiseman, Jon Kabat-Zinn, Vito Mancuso e molti altri.

Dall’1 al 15 gennaio, invece, è attiva la promozione dedicata a “self help e benessere”, con oltre 90 titoli scontati fino all’80%, firmati da autrici e autori come Pietro Trabucchi, Laura Imai Messina, Giulio Cesare Giacobbe, Stefano Erzegovesi e Robin Sharma. Parliamo infatti di una selezione di titoli per chiunque sia alla ricerca del proprio equilibrio, sia fisico sia interiore.

Non è finita: dal 4 al 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, sono in offerta oltre 110 titoli, scontati fino al 70% e suddivisi in 5 percorsi di lettura. Questi (tra parentesi alcune delle autrici e degli autori protagonisti):

• biografie e memoir (Lucia Berlin, Andrea Camilleri…);

• letteratura (Jean-Michel Guenassia, Nick Hornby, Claudio Magris, Thomas Mann, Marco Missiroli…);

• romanzi di scrittrici contemporenaee (Stefania Bertola, Cristina Caboni, Alice Basso, Alessia Gazzola, Silvia Zucca…);

• thriller psicologici (Wulf Dorn, Donato Carrisi, Charlotte Link, James Patterson, Ruth Ware…);

• young adult (Cristina Chiperi, Albert Espinosa, Jamie McGuire, Jennifer Armentrout, Tijan…);

Siamo ancora a metà di questa carrellata di promozioni attive a gennaio negli store online.

C’è ad esempio l’offerta dedicata al “feel good”, con oltre 50 titoli scontati il 22 e 23 gennaio, da 1,99€ a 3,99€:

E ancora, quella sempre di 48 ore (il 24-25 gennaio) dedicata a oltre 50 romanzi storici scontati fino all’80% e firmati da nomi del calibro di Bernard Cornwell, Stefania Auci, Robert Graves, Ildefonso Falcones…

Quella di 72 ore che coinvolge gialli e thriller, con quasi 80 titoli scontati a partire dal 50% dal 26 al 28 gennaio. Tra gli scrittori selezionati, Marco Vichi, Gianni Biondillo, Ilaria Tuti, Andrea Vitali, M.C. Beaton, Arnaldur Indridason…

Andiamo avanti e segnaliamo la promozione “libri di viaggio”, con una selezione di 60 classici della letteratura di viaggio proposti in ebook a metà prezzo dall’11 al 17 gennaio: da Bill Bryson a Tiziano Terzani, da Fosco Maraini a La Pina…

Infine, l’offerta che riguarda la saggistica storica, pensata per chi è curioso di capire il mondo di oggi attraverso l’analisi di quello di ieri, con oltre 50 saggi in digitale a metà prezzo dal 16 al 31 gennaio.