Ebook: oltre 50 grandi romanzi in sconto dal 16 al 22 settembre

Per le lettrici e i lettori che amano leggere (anche) in ebook, arriva una promozione da non mancare: dal 16 al 22 settembre saranno disponibili nei principali negozi online oltre 50 romanzi in sconto.

Un’offerta ebook dedicata alla grande letteratura, che vede protagonisti autori e autrici di ieri e di oggi come Fernando Aramburu, Margaret Atwood, Javier Cercas, Federico García Lorca, Claudio Magris, Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese, Luis Sepúlveda, Andrea Tarabbia ed Emanuele Trevi.

