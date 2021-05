Ebook: grandi romanzi italiani di ieri e di oggi in offerta dal 16 al 31 maggio

Cesare Pavese, Giorgio Caproni, Italo Svevo, Primo Levi, Leo Longanesi, Claudio Magris, Tiziano Terzani, Pier Paolo Pasolini… Per lettrici e lettori che leggono (anche) in ebook arriva un’offerta speciale che riguarda la letteratura italiana del Novecento e degli ultimi anni – I dettagli sulla promozione

Per lettrici e lettori che leggono (anche) in ebook arriva un’offerta speciale che riguarda la letteratura italiana del Novecento e degli ultimi anni. Dal 16 al 31 maggio, infatti, nei principali negozi online saranno in sconto tanti romanzi di autrici e autori amati da pubblico e critica.

Tra gli ebook in promozione (tra 1,99€ e 4,99€), opere di Cesare Pavese, Giorgio Caproni, Italo Svevo, Primo Levi, Leo Longanesi, Andrea Camilleri, Claudio Magris, Tiziano Terzani, Pier Paolo Pasolini e molti altri. Ma anche di autrici e autori di oggi, come Mariapia Veladiano, Marta Morazzoni e Isabella Bossi Fedrigotti, oltre a Marco Missiroli.

SU KOBO

SU AMAZON

SU BOOKREPUBLIC