Oltre 40 ebook in sconto in vista del Natale

Una sorta di “calendario dell’Avvento” fatto di “occasioni ebook” da sfogliare. Una speciale promozione ebook, in programma fino al 23 dicembre. In offerta, tra gli altri, le storie di autrici e autori come André Aciman, Toshikazu Kawaguchi e Andrea Vitali – I particolari
Una “calendario dell’Avvento” particolare, con speciali “occasioni ebook” da sfogliare. Nei principali negozi online, infatti, dall’1 al 23 dicembre 2025 è in programma la promozione Countdown to Christmas.
Tra i titoli in versione digitale in promozione troviamo, tra gli altri, anche Il primo caffè della giornata di Toshikazu Kawaguchi, Ultima notte ad Alessandria di André Aciman, Il nostro momento imperfetto di Federica Bosco e Nessuno scrive al Federale di Andrea Vitali.
Nell’offerta ebook in questione spazio inoltre a Gli eredi della terra di Ildefonso Falcones, La palude di Charlotte Link e Nessun testimone di Elizabeth George.
Qui i particolari sull’offerta ebook:
SU IBS
SU KOBO
SU AMAZON
SU LAFELTRINELLI
SU LIBRERIECOOP
Scopri il nostro canale Telegram
Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati