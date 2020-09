In offerta tanti ebook sul self help e il benessere

Dal 7 al 13 settembre in offerta nei principali negozi online 80 manuali e saggi in versione ebook sul self help e il benessere – I particolari

Il rientro dalle vacanze, si sa, può essere faticoso da tanti punti di vista, e per questo necessita dei giusti “strumenti” per affrontarlo. Che, per lettrici e lettori, possono senza dubbio essere forniti da manuali e saggi sul self help e il benessere. A questo proposito, nei principali negozi online, dal 7 al 13 settembre saranno in offerta (tra 1,99€ e 3,99€) 80 titoli.

L’offerta di titoli è davvero vasta. Tra i libri in promozione, solo per citarne alcuni, troviamo infatti: La scienza della meditazione, Guarire con la mindfulness, Resisto dunque sono, Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita, Emozioni: istruzioni per l’uso (e altri saggi di Giorgio Nardone), Manuale di pulizie di un monaco buddhista di Keisuke Matsumoto, Il Coaching per la tua vita di Lorenzo Paoli, e Il potere del sonno di Richard Wiseman.