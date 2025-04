Ebook: 150 thriller e gialli in sconto ad aprile

Decine di ebook in offerta ad aprile per chi ama thriller, gialli e noir (ma anche true crime, noir metropolitani e misteri di provincia). Per tutto il mese, e dall’11 al 17 aprile in particolare, con una seconda promozione…

Per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook e che, soprattutto, che amano libri thriller, gialli e noir, ad aprile 2025, nei principali negozi online, le offerte sono numerose: per tutto il mese, infatti, sono disponibili in sconto (a partire dal 50%) più di 50 titoli di autori e autrici bestseller.

Non solo: dall’11 al 17 aprile, sono in promozione 100 ebook in cui mistero e suspense certo non mancano, suddivisi in 5 percorsi: dal giallo classico al true crime, passando per il noir metropolitano e i misteri della provincia…

Tra i gialli, noir e thriller in offerta, anche Il castello di Barbablù di Javier Cercas, Il mio nome è Jack Reacher di Lee Child, Il sonnambulo di Lars Kepler, L’ultima traccia di Charlotte Link e La figlia del podestà di Andrea Vitali. E ancora, libri di autrici e autori cult come M.C. Beaton, James Patterson e Frank Schätzing.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU LIBRERIECOOP