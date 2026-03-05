donna, lettore ebook, cane
Gialli e cozy crime: in offerta 150 ebook firmati (o risolti) da donne

di Redazione Il Libraio 05.03.2026

Dal 6 al 12 marzo, in offerta 150 gialli, thriller e noir in ebook firmati da autrici di ieri e di oggi, e/o che hanno al centro le indagini di detective, poliziotte, ispettrici, profiler, giornaliste… – I particolari sulla promozione

Un percorso di letture tutto dedicato a gialli, noir e thriller firmati da autrici di ieri e di oggi, e/o che hanno al centro le indagini di detective, poliziotte, ispettrici, profiler, giornaliste

Dal 6 al 12 maggio 2026, nei principali negozi online sono in offerta ben 150 ebook firmati (o risolti) da donne. Romanzi in cui i colpi di scena non mancano, ma anche noir e thriller psicologici in cui ogni pagina scava nei segreti, nelle ossessioni e nelle ombre del quotidiano, con lo sguardo lucido e profondo di scrittrici apprezzate da pubblico e critica.

In questa speciale promozione ebook non mancano, inoltre, cozy crime in cui investigatrici curiose, spesso improvvisate, ricompongono (con autoironia) gli indizi e, in alcuni casi, anche la propria vita affettiva…

Tra gli ebook in offerta, libri firmati da M.C. Beaton, Alice Basso, Alessia Gazzola, Elizabeth George, Elda Lanza, Charlotte Link e Ilaria Tuti.

