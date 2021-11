Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: oltre 60 ebook da leggere

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nei principali negozi online sono disponibili in offerta oltre 60 ebook: romanzi e saggi che raccontano il dramma della violenza e si focalizzano sulla condizione femminile nella storia. Un’occasione per riflettere, attraverso la lettura

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ricorre il 25 novembre, e uno dei suoi simboli principali è rappresentato dalle scarpe rosse da donna esposte nelle piazze delle città.

Purtroppo anche nell’anno in corso in tutto il mondo, Italia inclusa, non sono mancati femminicidi e atti di violenza nei confronti delle donne che per la maggioranza avvengono in famiglia.

In occasione di questa significativa Giornata, nei principali negozi online sono disponibili in offerta oltre 60 ebook: romanzi classici e contemporanei, saggi e manuali che raccontano il dramma della violenza, si focalizzano sulla condizione femminile nella storia, e permettono di riflettere su problematiche complesse, che meritano un impegno e un’attenzione al tempo stesso individuale e collettiva.

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC

Fotografia header: GettyEditorial 01-06-2021