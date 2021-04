Il Maggio dei Libri 2021: tante iniziative, in presenza e online

Un’anteprima cinematografica, la rubrica social “Torniamo #inLibreria”, lezioni dantesche online, incontri in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese e una rete di iniziative all’estero: sono tante le iniziative per l’undicesima edizione de Il Maggio dei Libri, la campagna ideata dal Centro per il libro e la lettura – I dettagli

Un’anteprima cinematografica, la rubrica social “Torniamo #inLibreria” , lezioni dantesche online, incontri in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese e una rete di iniziative all’estero: sono queste alcune delle principali coordinate dell’undicesima edizione de Il Maggio dei Libri, la campagna ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura che invita gli utenti a realizzare attività di promozione della lettura, in presenza o web.

Il Maggio dei Libri prende ufficialmente venerdì 23 aprile, in corrispondenza con la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, una ricorrenza che quest’anno, complice il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, è ancora più significativa. È infatti proprio in sintonia con le celebrazioni dedicate al Sommo Poeta che guardano il tema Amor… e i tre filoni di approfondimento “Amor… ch’a nullo amato amar perdona”, “Amor… che nella mente mi ragiona” e “Amor… che move il sole e l’altre stelle”, ciascuno corredato dalla propria bibliografia di riferimento.

Visivamente rappresentato dall’illustratore e visual artist Vincenzo Del Vecchio, gli utenti potranno ispirarsi alle suggestioni dantesche per organizzare le iniziative da far confluire nella banca dati del sito, con già oltre 2.300 iniziative.

“Con questa edizione Il Maggio dei Libri vuole proporre un viaggio che ha per tema portante Amor…, inteso sia come sentimento, sia come desiderio a conoscere e comprendere, sia come forza vitale dell’universo e delle sue creature; un viaggio che elegge a propria guida il Sommo Poeta ed i suoi versi immortali”, afferma Paola Passarelli, Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore. “Non c’è modo migliore per celebrare l’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri che lasciarsi ispirare dalla sua poesia e compiere, attraverso la lettura ed i libri, un percorso all’interno di noi stessi in grado al contempo di proiettarci verso gli altri. Mi sembra un messaggio fortissimo, soprattutto in questo periodo di pandemia in cui il bisogno di rapporti umani è per tutti più forte che mai”.

Attraverso la sua principale campagna, il Centro per il libro e la lettura prosegue quindi il viaggio dantesco iniziato con la maratona digitale Dante nel mondo, che dal 21 al 25 marzo ha portato i versi della Divina Commedia a essere letti e interpretati nelle lingue dei Paesi dei 12 Istituti Italiani di Cultura partecipanti, coinvolti nella campagna attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Sempre sul web vivranno alcune delle iniziative speciali che coloreranno Il Maggio dei Libri 2021: l’inaugurazione della campagna, con la proiezione in anteprima mondiale del film Il diritto alla felicità, in collaborazione con Imago Film, l’iniziativa del Premio Strega La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura in cui i dodici autori in gara leggono i dodici principi fondamentali della Costituzione, in occasione della LXXV edizione del Premio Strega e dei 75 anni della Repubblica italiana, il festival in diretta streaming Leggere, sempre, organizzato venerdì 23 e sabato 24 aprile dalle Biblioteche di Roma in collaborazione con AIE, la prima edizione del Lettura Day, iniziativa collettiva di ADEI, le testimonianze di buone pratiche promosse nell’ambito della stipula dei Patti per la lettura, realizzati all’interno del progetto Città che legge del Centro per il libro e la lettura d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, che prevedono una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per la promozione della lettura.

Sarà invece in presenza il percorso “FAI leggere”, organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, che concluderà l’edizione 2021 della campagna proponendo 5 incontri in altrettanti “luoghi del FAI”.

Una vera e propria “festa del libro” che coinvolgerà editori, librai, protagonisti del mondo culturale contemporaneo, attori, accademici, professionisti del settore editoriale, rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e, naturalmente, appassionati lettori che anno dopo anno mettono creatività, impegno e dedizione nell’organizzazione delle migliaia di attività che rappresentano il cuore de Il Maggio dei Libri. Per loro è stato istituito il Premio Il Maggio dei Libri, che a partire da quest’anno diventa il Premio Nazionale per il Libro e la Lettura. Sempre destinato alle iniziative più creative e innovative, selezionate per categoria (Associazioni/Istituti/Fondazioni, Biblioteche, Librerie, Scuole, Carceri/Strutture sanitarie e per anziani).

Riflessione sull’amore in chiave dantesca e le sue molteplici declinazioni anche quella proposta da Librerie Feltrinelli e dalla libreria online costituita da lafeltrinelli.it e IBS.it. Dal 23 aprile al 31 maggio, inoltre, incontri e dialoghi con scrittori nazionali e internazionali, in live streaming su Feltrinelli Live o in diretta sui canali Facebook e Instagram di laFeltrinelli. Tra i molti, anche Alberto Angela, Stefania Auci, Alessandro Barbero, Massimo Carlotto, Aldo Cazzullo, Erri De Luca, Marisa Laurito, Javier Cercas, Kazuo Ishiguro, Milo Manara e Michele Santoro. E ancora, il torneo social #VocidallInferno, che inviterà la community Instagram di laFeltrinelli a votare il personaggio più noto della Divina Commedia tra gli otto in gara, proponendo per ciascuno una bibliografia tematica, e la rubrica Voce ai libri, realizzata in collaborazione con gli studenti dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa che creeranno per Il Maggio dei Libri tre pillole audio basate sulle opere da cui sono tratti i versi dei filoni tematici: i Canti V dell’Inferno e XXXIII del Paradiso della Divina Commedia e il III trattato del Convivio. A partire da questi podcast, la community Instagram di IBS.it verrà inoltre coinvolta, dal 30 aprile, a partecipare al contest #AmorDiDante, per reinterpretare in chiave video una terzina dantesca.

Promozioni, percorsi editoriali e suggerimenti di lettura sono alcune delle attività che definiscono l’adesione di Mondadori Store. Su Mondadoristore.it gli utenti saranno guidati alla scoperta di iniziative promozionali su un’ampia scelta di titoli, dai grandi autori ai volumi autografati da collezione. Sui profili social collegati della rete di librerie, martedì 4, venerdì 7 e lunedì 10 maggio verrà lanciata una nuova iniziativa: L’amo o non l’amo, serie di stories interattive che coinvolgeranno i lettori.

Due appuntamenti di taglio diverso quelli organizzati dall’Università di Padova e condivisi con Il Maggio dei Libri. Il primo coinciderà con il lancio della V edizione di One Book One City, il progetto dell’Ateneo con il Comune di Padova (riconosciuta “Città che legge”), che prevede l’”adozione cittadina” di un unico libro, scelto per il suo valore letterario e culturale, che coinvolga la città e il suo territorio. L’opera scelta per questa edizione è La peste di Albert Camus, che sarà introdotta giovedì 29 aprile alle 17 nel corso di un articolato intervento online tenuto da Marika Piva, docente di letteratura francese dell’ateneo. A maggio si svolgerà invece l’incontro Una storia europea lunga 800 anni, organizzato all’interno del percorso verso l’Ottocentenario dell’Università nel 2022 e in occasione della pubblicazione dell’opera Patavina Libertas, progetto di riscrittura della lunga storia dell’Ateneo in collaborazione con Donzelli Editore.

Cambiando scenario, ad arricchire la rosa delle iniziative di quest’anno anche l’anteprima della nuova edizione di Torino che Legge 2022, curata dalla Città di Torino e dell’Associazione Forum del libro. Dal 23 aprile, incontri e dialoghi online che permetteranno di riflettere sul ruolo fondamentale della lettura nel processo di crescita sociale e individuale, guardando anche al futuro dell’editoria e alle sfide che porta con sé. E, in linea con il tema 2021 de Il Maggio dei Libri, l’incontro Pensa lettor s’io mi meravigliai in cui Saulo Lucci legge e racconta i libri nella Divina Commedia.

Digitale anche l’incontro che TAOBUK – Taormina International Book Festival organizza all’interno della campagna con protagonista Nicola Gardini, autore di Viva il Greco (Garzanti), di imminente uscita: a partire dal testo, una riflessione sulle diverse accezioni della parola “amore”, tra incursioni nei campi della filosofia, dell’etica e dell’antropologia. Si colloca invece in chiusura di campagna, il webinar Leggere la cultura attraverso le riviste italiane, a cura del Coordinamento delle riviste italiane di cultura (CRIC) in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura: nel corso di una diretta Facebook, venerdì 28 maggio dalle ore 16 alle 18, alcuni ospiti presenteranno le riviste che aderiscono all’Associazione, distinte e caratterizzate dalla capacità di animare il dibattito delle idee in ogni campo del pensiero e della creatività, a livello nazionale, europeo e internazionale.

Infine, si ispira a una secolare tradizione catalana la campagna nazionale Una Rosa per un Libro che coinvolge i presidi regionali e locali dell’estesa rete Nati per Leggere. Iniziata lo scorso 19 aprile e in programma fino al 31 maggio. L’iniziativa invita librai, librerie, bibliotecari e bibliotecarie a donare una rosa, sottoforma di segnalibro, per ogni libro comprato, regalato o preso in prestito. Un gesto simbolico che ricalca l’usanza spagnola di regalare una rosa alle donne il 23 aprile, “fiesta de Sant Jordi” e, come ben sappiamo, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.